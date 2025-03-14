Екатерина Кузнецова: "В "Доме Ингрии" многие могут узнать о своих корнях и совершить кулинарное путешествие"

Переехавшая из Санкт-Петербурга в Нарву несколько лет назад художник Екатерина Кузнецова три года назад открыла в Нарве "Дом Ингрии" - своеобразный культурный центр, посвященный истории и культуре финно-угорских народов: водь, ижора, ингерманландские финны и другие. Здесь регулярно проводятся разные мероприятия, а двери открыты для всех желающих. Благодаря стараниям неустанной энтузиастки 1 марта приграничный город стал культурной столицей финно-угорского мира. О том, как это случилось, что здесь происходит, планах и мечтах мы и поговорили с директором "Дома Ингрии".
- "Дом Ингрии" находится в самом центре Нарвы, на привокзальной площади, на улице Ваксали, 19. Проходное место, наверное, дорогу сюда уже нашли многие?
- Так и есть, потому что как только мы сюда переехали и немного обустроились, стали еженедельно проводить различные мероприятия - кинопоказы, мастер-классы, тематические программы, вечера, концерты, дегустации национальной кухни. Уже есть постоянные посетители, но заглядывают и новички. Приходят школьные классы. Приезжают группы из разных уголков страны, гости из Финляндии. Всех с радостью принимаем.
- Здание не очень большое, помещаетесь?
- Здесь есть все необходимое - выставочные стенды, столы, стулья, плита. Многое нам подарили друзья и знакомые.
Самое большое количество участников кулинарного вечера было 50, а 1 марта, когда Нарва принимала титул культурной столицы финно-угорского мира, еще больше. Всем места хватило, и еды тоже.
- Как родилась идея создания этого культурного центра в Нарве?
- Нарва - историческая территория Ингрии, здесь всегда существовала мультикультурная среда, потому что жили прибалтийско-финские народности: эстонцы, водь, ижоры, финны-ингерманландцы, сету, карелы... Она была административной столицей шведской провинции Ингерманландии в 16-17-м веках. Когда наша семья переехала жить из Санкт-Петербурга в Нарву, я стала думать о том, что в городе не хватает культурного центра, в котором можно было бы познавать историю и культуру коренных народов Ида-Вирумаа.
- Эта мысль пришла именно к вам, наверное, не случайно?
- Конечно. Дело в том, что я уже четверть века занимаюсь изучением и распространением водской культуры. В 2000 году в Петербурге мы организовали Общество водской культуры: выпускали газеты, учили язык, проводили Дни водской культуры в музее деревни Лужицы в Кингисеппском районе - там находятся три последних деревни компактного проживания народа водь и бытует живой водский язык.