Екатерина Кузнецова: "В "Доме Ингрии" многие могут узнать о своих корнях и совершить кулинарное путешествие"

Тесно общались с эстоноземельцами - лингвисты Тартуского университета помогали нам издавать книги на водском языке и о народности водь. Вместе проводили исследовательские экспедиции, искали материалы довоенного и военного времени Второй мировой войны. Доцент Тартуского университета Хейнике Хейнсоо написала первую книгу на водском языке, она же устраивала летние языковые курсы в деревне Краколье.

Оказавшись в Нарве, со временем поняла, что тут не хватает центра региональной местной культуры. К счастью, Павел Ивлев, юрист, сейчас живущий в Америке, но имеющий ингерманландские корни, предложил открыть "Дом Ингрии" в части принадлежавшего ему здания. Чем мы с радостью воспользовались.

Все 26 флагов финно-угорских народов были представлены 1 марта на празднике в честь новой столицы финно-угорского мира. Фото: Erakogu

Эстафету приняла Нарва

В конце июня в финском городе Кухмо (Финляндия) проходил семинар, посвященный десятилетию финно-угорских культурных столиц, где Нарва была выбрана финно-угорской культурной столицей 2025 года. Наряду с ней был предложен также украинский город Нежин.

Переходящий символ финно-угорской столицы, который весь год будет украшать "Дом Ингрии", вырезал из дерева известный мастер из Причудья Павел Варунин. 26 перьев - столько финно-угорских народов, а восьмилучевая звезда - защитный символ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Нарву предложила общественная организация "Дом Ингрии", целью которой является популяризация истории и культуры коренных народов Ида-Вирумаа, в том числе вожан, ижоров и ингерманландцев. Поэтому в программу культурной столицы будут включены также мероприятия в других местах региона - Ийзаку, Йыхви и Силламяэ. В рамках мероприятий, которые будут проходить весь год, есть выставки, ярмарки, семинары, доклады, мастер-классы, концерты, празднование дней культуры и ремесел разных народов. В том числе фестиваль "Рождение Земли", посвященный финно-угорским мифам о сотворении мира, "День Пядра" - праздник из народного календаря вожан, ижорцев и ингерманландцев, а также международный форум, посвященный будущему финно-угорского движения.

С подробной программой можно познакомиться здесь

Ранее культурной столицей финно-угорского мира становились удмуртская деревня Быги (2014 г.), деревня Обиница в Сетумаа (2015 г.), венгерская деревня Искасентдьердь и венгерский город Веспрем (2016 г.), деревня Вуоккиниеми в Карелии (2017 г.), село Унчо в Республике Марий Эл (2019 г.), башкирская деревня Мишкан (2020 г.), деревня Абья-Палуоя в Мульгимаа (2021 г.), удмуртское село Байтерек (2022 г.) и город Кухмо в Финляндии (2023 г.).