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Екатерина Кузнецова: "В "Доме Ингрии" многие могут узнать о своих корнях и совершить кулинарное путешествие"

Екатерина Кузнецова представляет свою вторую книгу-раскраску на водском языке. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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Переехавшая из Санкт-Петербурга в Нарву несколько лет назад художник Екатерина Кузнецова три года назад открыла в Нарве "Дом Ингрии" - своеобразный культурный центр, посвященный истории и культуре финно-угорских народов: водь, ижора, ингерманландские финны и другие. Здесь регулярно проводятся разные мероприятия, а двери открыты для всех желающих. Благодаря стараниям неустанной энтузиастки 1 марта приграничный город стал культурной столицей финно-угорского мира. О том, как это случилось, что здесь происходит, планах и мечтах мы и поговорили с директором "Дома Ингрии".

- "Дом Ингрии" находится в самом центре Нарвы, на привокзальной площади, на улице Ваксали, 19. Проходное место, наверное, дорогу сюда уже нашли многие?

- Так и есть, потому что как только мы сюда переехали и немного обустроились, стали еженедельно проводить различные мероприятия - кинопоказы, мастер-классы, тематические программы, вечера, концерты, дегустации национальной кухни. Уже есть постоянные посетители, но заглядывают и новички. Приходят школьные классы. Приезжают группы из разных уголков страны, гости из Финляндии. Всех с радостью принимаем.

- Здание не очень большое, помещаетесь?

- Здесь есть все необходимое - выставочные стенды, столы, стулья, плита. Многое нам подарили друзья и знакомые.

Самое большое количество участников кулинарного вечера было 50, а 1 марта, когда Нарва принимала титул культурной столицы финно-угорского мира, еще больше. Всем места хватило, и еды тоже. 

В "Доме Ингрии" можно научиться разным традиционным ремеслам финно-угорских народов.
В "Доме Ингрии" можно научиться разным традиционным ремеслам финно-угорских народов. Фото: Erakogu

- Как родилась идея создания этого культурного центра в Нарве?

- Нарва - историческая территория Ингрии, здесь всегда существовала мультикультурная среда, потому что жили прибалтийско-финские народности: эстонцы, водь, ижоры, финны-ингерманландцы, сету, карелы... Она была административной столицей шведской провинции Ингерманландии в 16-17-м веках. Когда наша семья переехала жить из Санкт-Петербурга в Нарву, я стала думать о том, что в городе не хватает культурного центра, в котором можно было бы познавать историю и культуру коренных народов Ида-Вирумаа.

- Эта мысль пришла именно к вам, наверное, не случайно?

- Конечно. Дело в том, что я уже четверть века занимаюсь изучением и распространением водской культуры. В 2000 году в Петербурге мы организовали Общество водской культуры: выпускали газеты, учили язык, проводили Дни водской культуры в музее деревни Лужицы в Кингисеппском районе - там находятся три последних деревни компактного проживания народа водь и бытует живой водский язык.

Тесно общались с эстоноземельцами - лингвисты Тартуского университета помогали нам издавать книги на водском языке и о народности водь. Вместе проводили исследовательские экспедиции, искали материалы довоенного и военного времени Второй мировой войны. Доцент Тартуского университета Хейнике Хейнсоо написала первую книгу на водском языке, она же устраивала летние языковые курсы в деревне Краколье.

Оказавшись в Нарве, со временем поняла, что тут не хватает центра региональной местной культуры. К счастью, Павел Ивлев, юрист, сейчас живущий в Америке, но имеющий ингерманландские корни, предложил открыть "Дом Ингрии" в части принадлежавшего ему здания. Чем мы с радостью воспользовались. 

Все 26 флагов финно-угорских народов были представлены 1 марта на празднике в честь новой столицы финно-угорского мира.
Все 26 флагов финно-угорских народов были представлены 1 марта на празднике в честь новой столицы финно-угорского мира. Фото: Erakogu

Эстафету приняла Нарва

В конце июня в финском городе Кухмо (Финляндия) проходил семинар, посвященный десятилетию финно-угорских культурных столиц, где Нарва была выбрана финно-угорской культурной столицей 2025 года. Наряду с ней был предложен также украинский город Нежин. 

Переходящий символ финно-угорской столицы, который весь год будет украшать "Дом Ингрии", вырезал из дерева известный мастер из Причудья Павел Варунин. 26 перьев - столько финно-угорских народов, а восьмилучевая звезда - защитный символ.
Переходящий символ финно-угорской столицы, который весь год будет украшать "Дом Ингрии", вырезал из дерева известный мастер из Причудья Павел Варунин. 26 перьев - столько финно-угорских народов, а восьмилучевая звезда - защитный символ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Нарву предложила общественная организация "Дом Ингрии", целью которой является популяризация истории и культуры коренных народов Ида-Вирумаа, в том числе вожан, ижоров и ингерманландцев. Поэтому в программу культурной столицы будут включены также мероприятия в других местах региона - Ийзаку, Йыхви и Силламяэ. В рамках мероприятий, которые будут проходить весь год, есть выставки, ярмарки, семинары, доклады, мастер-классы, концерты, празднование дней культуры и ремесел разных народов. В том числе фестиваль "Рождение Земли", посвященный финно-угорским мифам о сотворении мира, "День Пядра" - праздник из народного календаря вожан, ижорцев и ингерманландцев, а также международный форум, посвященный будущему финно-угорского движения.

С подробной программой можно познакомиться здесь

Ранее культурной столицей финно-угорского мира становились удмуртская деревня Быги (2014 г.), деревня Обиница в Сетумаа (2015 г.), венгерская деревня Искасентдьердь и венгерский город Веспрем (2016 г.), деревня Вуоккиниеми в Карелии (2017 г.), село Унчо в Республике Марий Эл (2019 г.), башкирская деревня Мишкан (2020 г.), деревня Абья-Палуоя в Мульгимаа (2021 г.), удмуртское село Байтерек (2022 г.) и город Кухмо в Финляндии (2023 г.).

- Насколько мне известно, вы петербурженка. Что побудило поменять Северную столицу России на Нарву?

- Много причин. Действительно, родилась в Ленинграде в семье художников. Отец - Петр Кузнецов - художник-иллюстратор, работал в издательстве "Просвещение", создавал картинки для букварей малых народов. Мама - Татьяна Кирчевская - архитектор-реставратор, которая занималась восстановлением дворцов Петергофа, Павловска, Петербурга. Дедушка - Алексей Кузнецов - известный живописец и профессор Академии художеств. Интерес к искусству, как и культуре финно-угорских народов, ведь это и мои корни, был с детства.

Пошла по стопам предков - в 11 лет поступила в художественную школу имени Иогансона при институте Репина, где в свое время учились мои родители, а дедушка был директором этой школы. Продолжила образование на кафедре реставрации, живописи и темперы в Санкт-Петербургском училище имени Рериха. Уже тогда хотелось заниматься изготовлением книг и работать по коже, а этому, к сожалению, в училище не учили. Пришлось осваивать многие вещи самостоятельно. В Петербурге организовала свою мастерскую по историческим переплетам книг и занималась иллюстрациями - это моя основная профессия.

- Есть и другие?

- Гид, педагог, ювелир, блогер, фотограф, этномузыковед, учитель водского языка, повар финно-угорской кухни, сейчас также руководитель культурного центра "Дом Ингрии" в Нарве.

- Список внушительный. Как оказались в Нарвском музее?

- С моим мужем Александром Соколовым стали постоянными участниками фестивалей исторической реконструкции как мастера и музыканты. Сами изготовили костюмы городских мастеров позднего Средневековья и с 2011 года участвовали в этно-фестивалях в Вильянди, Тарту, Таллинне - выступали с ансамблем и продавали свои изделия в средневековой тематике на ярмарках. 

Семейный ансамбль "Маавячи" востребован не только на фольклорных праздниках, но и разных других мероприятиях.
Семейный ансамбль "Маавячи" востребован не только на фольклорных праздниках, но и разных других мероприятиях. Фото: Erakogu

Творческая семья

Екатерина и Александр получили музыкальное образование в Петрозаводской государственной консерватории, где учились на отделении этномузыкологии финно-угорских народов. Играли в разных группах. В начале 2000-х Екатерина организовала в Санкт-Петербурге фолк-группу "Бестиарий", которая выступала на многих фольклорных фестивалях в Финляндии, России, Эстонии.

В последнее время выступают как водский семейный музыкальный коллектив "Маавячи" (в переводе с водского языка - "Люди земли", это второе самоназвание вожан). Екатерина, Александр и их двенадцатилетняя дочь Яаника поют на Днях родственных народов, где собираются все финно-угорские коллективы, их приглашали на день реки и день художника в Нарве, выступали в Латвии, в исторической области вожан - Бауске, в Нарва-Йыэсуу на фестивале ингерманландской культуры. Поют водские песни с нарвским фольклорным ансамблем "Супрядки".

- Национальные водские костюмы для музыкантов тоже шью сама, - подчеркивает Екатерина. - Орнамент изучала в Хельсинки, Тарту, Кингисеппе. Недавно сшила рубашку c традиционной вышивкой саксофонисту Лембиту Саарсалу, который имеет вожские корни и даже исполняет водские мелодии на саксофоне.

В 2013 году известный нарвский историк и преподаватель Танель Мазур пригласил нас участвовать в проекте "Живая история" Северного двора Нарвского музея. У нас были готовые реконструированные средневековые костюмы, инструменты для изготовления вещей из кожи по старинным технологиям и музыкальные инструменты XV-XVII веков. Открыли там кожевенную мастерскую, где изготавливали средневековые аксессуары по старым технологиям. Первое лето жили прямо в этой мастерской! Десять лет мы работали в Северном дворе - сначала по три месяца, потом полгода. Через четыре года исторический проект Северного двора стал работать круглый год, а мы приняли решение переехать с семьей в Нарву, дочери пора было идти в школу...

На самом деле мне давно хотелось переехать куда-то ближе к природе. Наша квартира в Санкт-Петербурге находится в центре города, там даже парков близко нет - задыхаешься в каменных стенах. Это только ездить отдыхать в большой город хорошо, а жить в нем, да еще с маленьким ребенком - нет.

Рассматривали переезд в Вильянди - там очень красивая природа. Но предложили работу в Нарве, и оказалось, что это тоже прекрасное место для жизни.

- Что же вам здесь особенно понравилось?

- Не поверите - хотя мы всегда интересовались историей и культурой, о существовании Кренгольма я узнала только спустя пять лет! Было очень много работы в Северном дворе, практически без выходных. Но когда решили переехать и стали искать жилье, оказались в районе Кренгольма. Здесь чудесно - красивый вид из окна, рядом лес и озера - можно доехать на велосипеде. Балкон! Во время пандемии мы могли наслаждаться на нем солнечными лучами...

Ну а теперь еще и "Дом Ингрии" - проект в Нарвском музее завершился, а мы получили предложение создать новый культурный центр. Мое детище, относительно которого строю большие планы.

- Поделитесь?

- Охотно. Стараюсь реализоваться в разных направлениях: выставки с объединением нарвских художников "Вестервалли", этно-проекты с мастер-классами, материалы к которым собирались много лет. Накопилась коллекция средневековых и фэнтези костюмов, в которых можно устраивать фотосесии. С мужем занимаемся реконструкцией старинной технологии изготовления кожаных кружек XV-XIX веков.

Каждое лето я проводила занятия по коже и тиснению в летнем детском лагере "Школа волшебников" на базе "Дома Ингрии", где дети могли не только узнать историю нашего края, но и научиться делать изделия из кожи по старинным технологиям, выковать медное украшение в стиле викингов, приготовить копорский чай и многое другое.

В наших стенах можно не только собираться и общаться на различные интересные темы об истории, культуре, языках и прочем, но и просто почитать книги из библиотеки, которая уже довольно большая - гости часто привозят в подарок. Можно проводить и организовывать концерты, конференции, кинопоказы и экскурсии. Приобрести необычные сувениры.

Рада, что к нам приходит все больше людей, которые интересуются историей своих семей. У нас есть карта, где на языках наших народов указаны названия сел и деревень, которые подчас сильно отличаются от тех, что на слуху. Например, водская деревня Краколье на водском звучит как Йыгыперя, ничего общего!

Люди делают открытия, а мы в этом им с удовольствием помогаем.

- Можете назвать самые востребованные мероприятия за прошедшие три года?

- Наверное, мастер-классы. Еще кулинарные вечера. Давно возникла идея создать своеобразное народное поп-ап-кафе (поп-ап - потому что мы с ним часто участвуем на выездах). На фестивалях помимо традиционной одежды своего народа, музыки и сувениров всегда представляли и традиционную еду. В Северном дворе Нарвского замка тоже знакомили гостей со старинной кухней разных народов. Опыт в приготовлении блюд захотелось воплотить во что-то большее, что мы с семьей и сделали.

У нас единственное место в Нарве, где можно попробовать традиционные для Ингрии блюда. Рассказываю гостям о традициях, отличительных чертах народных костюмов и традиционной еде. А вечером смотрим кино. Конечно, такие встречи не проходят ежедневно, но довольно часто, и нередко группы заказывают "кулинарное путешествие".

- Вижу на стене забавный плакат с "ингербургером". Заинтриговало - из чего он состоит?

- Его нарисовал известный санкт-петербургский художник, автор "Масяни", наш друг Олег Куваев. Ингербургер - это пример ингерманладского фастфуда: ржаные булочки режем пополам, кладем капусту, миногу, клюквенный соус и соленый огурчик. 

Водский ржаной пирог с брюквой - на мастер-классе можно приготовить и попробовать, секретов народные кулинары не держат.
Водский ржаной пирог с брюквой - на мастер-классе можно приготовить и попробовать, секретов народные кулинары не держат. Фото: Erakogu

Еще у нас есть ингерроллы - тонкий огурец с яичным маслом и килькой. Ингерпицца - ржаная лепешка с местными продуктами. Ингерэль - самодельный лимонад с имбирем. Кухня у финно-угорских народов разнообразная, всегда найдется, чем удивить. Например, киселем, который не пьют, а едят ложкой.

- Думаю, что желающих поучаствовать в таких кулинарных путешествиях хватает. Помещаетесь?

- Пока да, но вынашиваем планы реконструкции. Хочется восстановить исторический облик фасада - красные кирпичные стены в стиле Кренгольма. Сделать дом более удобным и доступным. Здание постройки 1917 года когда-то было гостиницей с рестораном "Нью-Йорк". Ему повезло уцелеть во время Второй мировой войны. В 60-х годах его перестроили под офисы. Конечно, все давно устарело. Мы и сейчас можем использовать конференц-зал, но лестница на второй этаж неудобная, а на третий и вовсе деревянная - пожилым людям не подняться, поэтому хотим построить лифт.

- Потребуются немалые средства. Уже нашли возможные источники финансирования?

- Есть проект, но на воплощение у собственника не хватит средств, поэтому будем делать что-то постепенно, искать фонды для поддержки, писать проекты. Но пока и тут неплохо живем.

- Кто поддерживает деятельность "Дома Ингрии"?

- За четверть века, как углубились в эту работу, привыкли справляться сами и долго ни у кого ничего не просили. Собственник здания не требует арендной платы, оплачиваем только коммунальные расходы.

Работа в культурном центре не приносит прибыли, зарплату директора я тоже не получаю - надеюсь, что со временем, когда раскрутимся, смогу в проекты закладывать какую-то сумму. Живем на то, что зарабатываем продажей изделий на ярмарках, концертами, пишу картины, шью костюмы, иллюстрирую и реставрирую книги.

Сотрудничаем с многими организациями. Большинство мероприятий в нашем доме бесплатные или за небольшую плату, когда необходимо приобрести материалы или продукты. Город помогает - в прошлом году из бюджета выделили 700 евро, в этом - 1200. В этом году и город, и Министерство культуры финансово поддержали проект "Нарва - финно-угорская культурная столица 2025", в рамках которого мы планируем провести очень много интересных мероприятий.

Стараемся, потому что хочется всем показать, что Нарва - самобытный город, в котором живут интересные люди. Здесь может быть очень много интересных культурных мероприятий, потому что здесь живут люди разных национальностей, у каждого свой костюм, культура и язык, кухня.

- Что посоветуете не пропустить из череды "столичных" мероприятий?

- Интересно все, полный список можно посмотреть на нашей странице в интернете. Постараемся вовлекать людей разного возраста и с разными интересами. Трудно что-то выделить, но кто, например, видел языческое моление? В конце мая такое состоится в роще Лаагна. Водский праздник "Рождение земли". Марийцы проведут марийскую олимпиаду. В июле перед Петровым днем хочу организовать неделю растений - будем выезжать на природу, собирать растения, говорить об их пользе и составлять сборы. Научимся делать копорский чай (ферментированный иван-чай).

- Где можно найти информацию о предстоящих событиях?

- Публикуем на домашней странице "Дома Ингрии", в "Фейсбуке", на городской странице тоже. На самом деле нас уже многие нашли, молва быстро расходится. Так что надеюсь, что 2025 год в финно-угорской культурной столице будет насыщенным и привлечет в Нарву много людей из других мест.

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