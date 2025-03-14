Мартин Тулит: Русское православие не будет запрещено

Начиная с прошлого года, Министерство внутренних дел ведет переговоры с церковью Московского патриархата и с Пюхтицким монастырем, подчиняющимся прямо патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу (он же Гундяев). Эти переговоры касались вариантов, как они могли бы освободиться от административных цепей, которые связывают их с оправдывающими и поддерживающими войну в Украине институтами, и не только там. Ведь мы знаем, что патриарх Кирилл говорил о священной войне с падшим в сатанизм Западом, делал другие заявления, у которых нет связи с верой, которую всегда отождествляют с любовью, сочувствием и прощением, а есть общее с бесчеловечной идеологией, которая присутствует в нынешней России.

Тем, кто говорит о закрытии церквей и монастыря, следует вспомнить 1990-е, когда ни Пюхтицкий монастырь, ни Таллиннская епархия Русской православной церкви не были зарегистрированы в регистре церквей и приходов как религиозные организации. Но они действовали. Наверное, никому не приходило в голову, что в таком случае монастырь и церкви должны были быть закрыты.

Понимание того, что структуры Русской православной церкви должны следовать законам Эстонской Республики, пришло со временем. Этому предшествовали длительные переговоры между государством и церковью. Тогдашние глава церкви митрополит Корнилий и настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Варвара прекрасно понимали, что противостояние действующему законодательству не было на руку ни церкви, ни монастырю.