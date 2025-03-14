Вместе с обсуждением законопроекта по изменению закона о церквях и приходах злонамеренно или по незнанию распространяются спекуляции о том, что в планах государства запретить в Эстонии следование традициям русской православной церкви, закрыть церкви и монастырь в Куремяэ. Это не соответствует действительности.
Мартин Тулит: Русское православие не будет запрещено
В случае незнания следует опираться на достоверные источники. Для пропагандистов, тиражирующих злонамеренно такие слухи, все просто - посеять сумятицу. Реальное же положение вещей иное.
Традициям русского или славянского православия в Эстонии можно было следовать всегда. Оглядываясь назад на историю Эстонской Республики, видим, что церковные литургии на славянском языке велись и во времена, когда в Советской России православие подвергалось гонениям и закрывались церкви. Печорский и Пюхтицкий монастыри сохранились до сих пор именно потому, что они находились в Эстонской Республике.
В Ида-Вирумаа находятся 14 приходов ЭПЦМП и Пюхтицкий монастырь
- Приход Рождества Пресвятой Богородицы в Алайыэ
- Приход в честь Святителя Николая в Яама
- Храм блаженной Ксении в Азери
- Приход Богоявленского храма в Йыхви
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Кивиыли
- Храм Богоявления в Лохусуу
- Храм Преображения господня в Кохтла-Ярве
- Храм иконы Божией Матери в Нарве
- Храм в честь двенадцати апостолов в Нарве
- Храм иконы Казанской Божией Матери в Нарва-Йыэсуу
- Храм иконы Казанской Божией Матери в Силламяэ
- Храм святого равноапостольного князя Владимира в Нарва-Йыэсуу
- Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Нарве
- Нарвский Воскресенский кафедральный собор
Я уверен, что в Эстонии проживают русскоязычные православные, которые помнят те времена по истории своего рода. Если род берет начало с советского периода в Эстонии, то имеет смысл ознакомиться с историей русской общины в Эстонии до советской оккупации. С 1920 года здесь жили по традициям русской православной церкви под омофором митрополита Эстонской Апостольской православной церкви (ЭАПЦ). И сегодня в ЭАПЦ есть церкви, следующие русским традициям. То есть русские традиции православия никогда не запрещались и не будут запрещены и впредь.
Начиная с прошлого года, Министерство внутренних дел ведет переговоры с церковью Московского патриархата и с Пюхтицким монастырем, подчиняющимся прямо патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу (он же Гундяев). Эти переговоры касались вариантов, как они могли бы освободиться от административных цепей, которые связывают их с оправдывающими и поддерживающими войну в Украине институтами, и не только там. Ведь мы знаем, что патриарх Кирилл говорил о священной войне с падшим в сатанизм Западом, делал другие заявления, у которых нет связи с верой, которую всегда отождествляют с любовью, сочувствием и прощением, а есть общее с бесчеловечной идеологией, которая присутствует в нынешней России.
Тем, кто говорит о закрытии церквей и монастыря, следует вспомнить 1990-е, когда ни Пюхтицкий монастырь, ни Таллиннская епархия Русской православной церкви не были зарегистрированы в регистре церквей и приходов как религиозные организации. Но они действовали. Наверное, никому не приходило в голову, что в таком случае монастырь и церкви должны были быть закрыты.
Понимание того, что структуры Русской православной церкви должны следовать законам Эстонской Республики, пришло со временем. Этому предшествовали длительные переговоры между государством и церковью. Тогдашние глава церкви митрополит Корнилий и настоятельница Пюхтицкого монастыря игуменья Варвара прекрасно понимали, что противостояние действующему законодательству не было на руку ни церкви, ни монастырю.
Вполне вероятно, что такая личностная рефлексия - ставить на первое место лояльность оправдывающему войну патриарху Кириллу или православным, желающим быть в служении в обычной форме, - не подходит лояльным Кремлю организациям. Как показывает история, церкви в таком случае могут быть разными, но православие одно.
У церквей и приходов, которым необходимо привести в соответствие с законом свои уставы и принципы деятельности, для этого есть два месяца. Министерство внутренних дел давало и готово давать советы и помощь в работе над этим. Сегодня изменения закона о церквях и приходах касаются ЭПЦМП, которая должна прекратить административные связи с Московским патриархатом и найти альтернативные возможности для канонических связей с православным миром. В поменявшихся условиях безопасности не исключено, что подобные процессы должны будут пройти и другие религиозные организации, которые управляются религиозными руководителями, связанными с террористическими режимами.
Мы советуем прихожанам спросить у руководителей приходов, почему они еще не вышли из подчинения Московского патриархата. Государство не планирует закрывать церкви и монастырь.