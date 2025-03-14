Начните планировать сегодня!
Приведем наши дома в порядок
1. Оцените техническое состояние жилого дома и привлеките технического консультанта. Начать следует с оценки технического состояния жилого дома. Если вам не хватает знаний, обязательно привлеките специалистов по техническим системам и строительству. Товариществу целесообразно уже при планировании работ нанять технического консультанта. При подаче заявки на пособие привлечение технического консультанта является обязательным.
2. Составьте исходное задание проекта с предварительным бюджетом и графиком. Планируя ремонтные работы, нужно рассматривать не только срок окупаемости и потенциал энергосбережения конкретной работы, но и дом в целом - как с точки зрения энергосбережения, безопасности, так и сохранности.
3. Изучите возможности получения кредита в банке. После составления исходного задания нужно изучить возможности получения банковского кредита. Поскольку при реконструкции дома лучший результат приносит максимально комплексный подход, стоимость строительных работ обычно такова, что помимо собственных средств необходимо использовать кредит и по возможности государственную поддержку. Исходя из предварительного бюджета, можно обратиться в банк и узнать, на каких условиях и в каком размере можно получить кредит на реконструкцию. Однако точный бюджет станет известен только после составления строительного проекта и проведения закупок, ведь на общую стоимость реконструкции влияют и различные технические решения.
4. Соберите общее собрание товарищества. Наступает время общего собрания товарищества, где принимаются решения: выбирается пакет осуществляемых работ, размер кредита, а правление получает полномочия на проведение реконструкции. Для оформления решения собрания подходит форма, предоставленная банком. Для повышения энергетического класса дома на общем собрании товарищества необходимо получить квалифицированное большинство голосов.
5. Соберите предложения и закажите строительный проект. Если ранее проект не составлялся, необходимо провести торги и заказать составление строительного проекта. Проект должен быть составлен в объеме, позволяющем предложить правильную стоимость строительства, которая должна соответствовать требованиям как регламента, так и проекта. Составитель строительного объекта должен иметь соответствующую регистрацию, которую можно проверить в реестре экономической деятельности.
6. Подайте в банк ходатайство о кредите и заявку на пособие в EIS. Если планируется получение пособия и/или кредита, то необходимо подать заявку и получить решение.
7. Организуйте тендеры для поиска строителя и надзора собственника. Прежде чем приступить к реконструкции, нужно провести тендеры для поиска строителя и надзора собственника. Наличие надзора со стороны владельца имеет важное значение для качественного конечного результата, и экономия на нем может иметь неприятные последствия. Затем следует подписание договоров.
8. Радуйтесь меньшим счетам за отопление и лучшему микроклимату в реконструированном доме! Процесс заканчивается реконструкцией дома и приемкой работ. Перед приемкой работ необходимо произвести необходимые наладки (отопление, вентиляция и т.д.).