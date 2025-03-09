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Более двух тысяч небольших домов станут более энергоэффективными

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Частный дом с крышей из солнечных панелей. Фото носит иллюстративный характер.
Частный дом с крышей из солнечных панелей. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Solarstone OÜ

В Эстонии свыше 2000 небольших жилых домов станут более энергоэффективными​​, воспользовавшись пособием от Фонда предпринимательства и инноваций, передает новостной портал Rus.ERR.

Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) выделил почти 28 миллионов евро на поддержку реконструкции небольших жилых домов.​ Поддержку можно было получить, например, на утепление дома, установку солнечных панелей или теплового насоса.​

Последний срок подачи заявок на пособие истекал в конце февраля - и под конец желающие активизировались.

"Даже в последний день, когда мы закрывали раунд подачи заявок, нам до последнего отправляли новые", - рассказала руководитель отдела поддержки частных лиц EISA Керсти Саар.​

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