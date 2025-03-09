Более двух тысяч небольших домов станут более энергоэффективными

Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) выделил почти 28 миллионов евро на поддержку реконструкции небольших жилых домов.​ Поддержку можно было получить, например, на утепление дома, установку солнечных панелей или теплового насоса.​

Последний срок подачи заявок на пособие истекал в конце февраля - и под конец желающие активизировались.

"Даже в последний день, когда мы закрывали раунд подачи заявок, нам до последнего отправляли новые", - рассказала руководитель отдела поддержки частных лиц EISA Керсти Саар.​