В Эстонии свыше 2000 небольших жилых домов станут более энергоэффективными, воспользовавшись пособием от Фонда предпринимательства и инноваций, передает новостной портал Rus.ERR.
Более двух тысяч небольших домов станут более энергоэффективными
Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) выделил почти 28 миллионов евро на поддержку реконструкции небольших жилых домов. Поддержку можно было получить, например, на утепление дома, установку солнечных панелей или теплового насоса.
Последний срок подачи заявок на пособие истекал в конце февраля - и под конец желающие активизировались.
"Даже в последний день, когда мы закрывали раунд подачи заявок, нам до последнего отправляли новые", - рассказала руководитель отдела поддержки частных лиц EISA Керсти Саар.