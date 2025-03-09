Спасатели просят землевладельцев следить за состоянием стендов водной безопасности

"С 2012 года мы устанавливаем на пляжах стенды водной безопасности, чтобы снизить число смертей от утопления. На этих стендах размещены инструкции по действиям в случае несчастного случая и спасательные средства. Сейчас по всей Эстонии установлено около 700 таких стендов. Однако, к сожалению, они часто подвергаются вандализму - например, прошлой весной поврежден был каждый третий стенд. А ведь спасательные средства предназначены для спасения человеческих жизней, и если их нет на месте, оказать быструю помощь невозможно", - рассказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Он добавил, что, например, на берегу озера Ульясте в волости Люганузе каждый год весной приходится заново приобретать спасательный круг и бросательный конец.

Стенд водной безопасности должен располагаться рядом с водоемом, быть хорошо видимым и доступным. На нем размещена информация о спасательных средствах и инструкции по их использованию, вызову экстренных служб и оказанию первой помощи. На табличке приводятся также основные правила водной безопасности. Вдобавок, каждый стенд имеет свой номер, чтобы экстренные службы могли быстро определить место происшествия и оказать помощь.