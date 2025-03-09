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Обязательный отчет по пожарной безопасности можно подать до конца марта

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Пожарная сигнализация. Иллюстративный снимок.
Пожарная сигнализация. Иллюстративный снимок. Фото: Kalev Lilleorg

Около 4000 владельцев и пользователей зданий с повышенным риском пожара должны раз в год представлять Спасательному департаменту отчет по пожарной безопасности.​

"Отчет по самоконтролю помогает навести порядок и получить представление о состоянии пожарной безопасности в здании, а также о том, как решать возможные проблемы. Самоконтроль - это вспомогательный инструмент для владельца здания, который несет ответственность за выполнение требований пожарной безопасности. При необходимости можно привлечь квалифицированного специалиста по пожарной безопасности, обладающего знаниями в этой области, который проведет осмотр здания", - объяснил эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло.

Чаще всего недостатки связаны с тем, что системы пожарной безопасности (например, эвакуационное освещение или автоматическая пожарная сигнализация) не обслуживаются, или обнаруживается, что в прошлом году не было проведено обязательное учение по действиям при пожаре.

Обязанность подачи отчета по пожарной безопасности распространяется примерно на 4000 объектов, включая детские сады, школы, гостиницы, лечебные и социальные учреждения, торговые центры, высотные здания, предприятия с повышенной опасностью и риском крупных аварий, а также организации, оказывающие жизненно важные услуги.

Отчет необходимо подать через портал безопасности Спасательного департамента не позднее 31 марта. К началу марта его представили 15% обязанных лиц, и в конце февраля Спасательный департамент отправил напоминания владельцам и пользователям зданий.

К сведению: в 2024 году в нежилых зданиях, находящихся в эксплуатации, произошел 171 пожар, из них 74 - в зданиях, обязанных представлять отчет по самоконтролю.

Более подробную информацию о подаче отчета по пожарной безопасности можно найти на специальной странице веб-сайта Спасательного департамента.

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