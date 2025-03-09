Надзор выявил много нарушений и недочетов в области социальной защиты и помощи детям по всей Эстонии

В последние годы в Эстонии уделяется большое внимание реформе системы ухода и финансированию социальных услуг. Как говорят в Департаменте социального страхования, постоянно растущее число пожилых людей бросает вызов - спрос на качественные услуги по уходу выше, чем когда-либо ранее.

"Обеспечение качества услуг является нашей главной целью и приоритетом в ходе проверок. Большинство поставщиков услуг устранили выявленные недостатки в процессе надзора, - объяснила ведущий специалист по надзору Светлана Кубпарт. - Однако мы видим, что нехватка квалифицированных работников по уходу остается значительной, и это влияет на качество".

В ходе проверки общей услуги по уходу было установлено, что 24 поставщика услуг не уведомили своевременно об изменениях в разрешениях на деятельность, а 18 поставщиков не выполняли требования Закона о социальном обеспечении в области инструктажа работников по уходу. Также были выявлены проблемы с обеспечением приватности получателей услуг и составлением планов ухода. Чаще всего нарушения касались требований к лицензии на деятельность, например, смены поставщика услуг (увольнение или найм нового работника), отсутствия квалификации у работников по уходу и недостаточного обеспечения приватности клиентов.

Были обнаружены и неожиданные нарушения. Например, услуга общего ухода оказывалась в квартирах многоквартирных домов или в помещениях гостиниц без необходимого на то разрешения.