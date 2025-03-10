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В Люганузе из-за взрывных работ будет ограничиваться движение транспорта

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Шахта Оямаа.
Шахта Оямаа. Фото: Matti_Ka"ma"ra"

Предприятие VKG в волости Люганузе с 10 по 15 марта будет проводить на шоссе Савала-Арвила в Ребу взрывные работы, что повлияет на движение транспорта.

Как сообщил центр управления дорожным движением Транспортного департамента, работы будут вестись на 5-6-м километре шоссе.

В связи с работами возможны кратковременные (до 15 минут) остановки дорожного движения.

При необходимости объехать участок проведения работ можно по шоссе Оанду – Ряэса и Ару – Ребу.

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