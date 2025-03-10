Кылварт хочет внеочередных выборов

«Обсуждение того, останутся ли социал-демократы в правительстве или нет, бессмысленно. Партия реформ, Eesti 200 и социал-демократы своими действиями подтвердили, что у них нет реального плана восстановления экономики, развития сферы безопасности и возможной экономии расходов. Лидеры коалиционных партий должны проявить государственную мудрость и инициировать внеочередные выборы. Эстонии необходимо правительство, имеющее мандат на реализацию своих решений», – заявил Михаил Кылварт.

По словам председателя Центристской партии, правительство уже приняло и собирается продолжить принимать решения, на которые избиратели не давали мандата и которые нанtсли серьезный урон экономике Эстонии, уровню жизни населения и, как следствие этого, безопасности. «Избиратели не имеют возможности повлиять на решения, противоречащие их воле, так как из дебатов исключены как оппозиция, так и все народные инициативы, не поддерживающие решения правительства», – уточнил Кылварт.

Он добавил, что Партия реформ в очередной раз продемонстрировала неспособность управлять коалицией и считаться с интересами партнеров. «Партия реформ поставила своих коалиционных партнеров выбором: либо поддерживать их политические решения, либо покинуть правительство. Учитывая низкие рейтинги всех партий, входящих в правящую коалицию, нахождение в правительстве для социал-демократов и Eesti 200 стало вопросом выживания, а защита своих позиций отошла на второй план», – отметил Кылварт.

«Мы оказались в ситуации, когда ни носитель верховной власти – народ, ни правящая коалиция не могут осуществлять власть. Таким образом, демократия в Эстонии находится в кризисе в прямом смысле этого слова, – сказал Кылварт. - Единственная возможность восстановить суть и смысл демократии в стране – проведение внеочередных выборов, которые дадут нашим людям возможность дать свою оценку происходящему и позволят всем партиям обновить свой мандат в соответствии с нынешней ситуацией».