Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу прорвало канализационную трубу, в Кудрукюла загрязнение

Кятлин Лизденис из Департамента окружающей среды сообщила, что сточные воды образовали бассейн площадью примерно 8х8 метров.

Работы по ликвидации загрязнения начались утром 8 марта и к вечеру того же дня почва была очищена.

Канализационный трубопровод, принадлежащий Нарвскому водоканалу, прорвало в месте стыка. Поскольку речь идет об аварии, Департамент окружающей среды не будет возбуждать производство о проступке, однако плата за загрязнение окружающей среды будет взыскана по повышенной ставке, сообщила пресс-служба ведомства.

Лизденис пояснила, что разлив произошел на песчаном участке, где грунтовые воды защищены в средней степени. "10 марта инспекторы проверили состояние участка и недостатков не обнаружили", – добавила она.