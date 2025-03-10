Исследование указывает на дорогую ошибку государства в оценке своего климатического воздействия

Помимо более низкого долгосрочного испарения углерода в виде углекислого газа, исходное содержание углерода в садовом торфе также оказалось ниже, чем предполагалось ранее, составляя в среднем 47% от массы торфа по данным четырех различных лабораторий. Исследование также показало, что добываемый в Эстонии садовый торф обладает высоким содержанием лигнина, что объясняет его медленное разложение и более продолжительное сохранение углерода в почве.

До сих пор Министерство климата оценивало выбросы углерода в торфяном секторе, исходя из предположения, что весь добытый в Эстонии торф используется исключительно в качестве топлива. Это означало, что 100% содержащегося в торфе углерода учитывалось как выброс в год его добычи.

По словам председателя правления Эстонского торфяного союза Юри Тийдепманна, исследование показывает, что государственная отчетность по климатическим воздействиям десятилетиями основывалась на неверных исходных данных.

«Негативное климатическое влияние торфяного сектора было существенно переоценено, и по необоснованным причинам под вопрос было поставлено будущее традиционной отрасли экономики страны. В интересах прозрачной, эффективной и справедливой для эстонской экономики климатической политики необходимо оперировать реальными данными. Мы уже много лет напоминаем об этом государству», – заявил Юри Тийдерманн.

В свете исследования Торфяной союз обращает внимание так же на частичное дублирование отчетности по выбросам углерода. Это означает, что в настоящее время торфопроизводители с одной стороны отчитываются об изменении углеродных запасов в Эстонии, а с другой – то же самое изменение позже учитывается потребителями торфопродуктов за рубежом. С 1990 года из-за неточностей в отчетности в Европейском Союзе совокупно было избыточно задекларировано до 200 миллионов тонн выбросов парниковых газов.

По мнению союза, исследование должно полностью изменить учет климатического воздействия торфяного сектора и всей Эстонии, а также скорректировать государственную климатическую политику.

«Логично было бы учитывать в выбросах Эстонии только эмиссии, возникающие непосредственно на местах добычи, а также выбросы от использования торфа внутри страны. Выбросы, связанные с использованием садового торфа, должны учитываться в стране потребления, поскольку большая часть эстонского торфа экспортируется, в том числе в другие страны ЕС. Наш торф обеспечивает продовольственную безопасность как для Эстонии, так и для всей Европы. Жители Эстонии не обязаны это оплачивать из своего кармана», – заявил Тиидерманн.