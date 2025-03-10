Центристы бойкотируют заседание горсобрания Нарвы

"По инициативе Михаила Стальнухина было созвано внеочередное заседание городского собрания, на котором он даст своей соратнице по коалиции мэру Катри Райк задание разработать решение проблемы с ростом цен на центральное отопление. Политика Нарвы всегда отличалась непредсказуемостью, однако с таким абсурдом я до сих пор не сталкивался», - сказал Алексей Евграфов. - Рост цен на отопление - очень острая проблема для Нарвы, однако вместо того, чтобы договориться о решении проблемы внутри коалиции, Стальнухин и Райк решили посреди рабочего дня устроить политическое шоу, чтобы продемонстрировать нарвитянам свою «заботу». Причем сделали это лишь тогда, когда отопительный сезон уже практически подошел к концу».

Евграфов напомнил, что при вступлении в должность мэра Катри Райк пообещала заняться проблемой высокой цены на отопление. «Это было очередное популистское обещание мэра, ведь она прекрасно знала, что не сможет ничего изменить. Райк является членом правления Социал-демократической партии, а у социал-демократов, как входящей в правительство партии, есть все рычаги для регулирования цен на отопление. Но печальная реальность такова, что соцдемам нравится говорить о своих планах, тогда как реформисты не позволяет им реализовать их. То же самое произошло и с ценами на отопление в Нарве», - сказал Евграфов.

Евграфов добавил, что заседание горсобрания, на котором один коалиционный партнер раздает другому рабочие задания, хорошо характеризует способность власти Нарвы к сотрудничеству. «Медовый месяц закончился, и началась беспощадная борьба перед предстоящими выборами в органы местного самоуправления. В результате этого противостояния больше всего пострадают жители Нарвы», - отметил Алексей Евграфов.