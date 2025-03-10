Социал-демократов исключили из правительственной коалиции

На прошлой неделе в правительственной коалиции Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов наметился раскол, когда реформисты и Eesti 200 выступили с острой критикой в адрес соцдемов. В Партии реформ не исключили, что эта ситуация закончится исключением социал-демократов из коалиции, после чего в правительстве, по всей вероятности, остались бы Партия реформ и Eesti 200, имеющие на двоих минимальное большинство в парламенте.