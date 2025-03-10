Трехпартийная правящая коалиция развалилась, поскольку Партия реформ и Eesti 200 решили остаться в правительстве вдвоем, исключив из него социал-демократов.
Социал-демократов исключили из правительственной коалиции
Об этом сообщил в понедельник председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс по окончании заседания коалиционного совета, сообщает rus.err.
"Двумя словами обосновали конец коалиции: чтобы Партия реформ и Eesti 200 могли проводить правую политику", - сказал Ляэнеметс, выйдя из Дома Стенбока.
На прошлой неделе в правительственной коалиции Партии реформ, Eesti 200 и социал-демократов наметился раскол, когда реформисты и Eesti 200 выступили с острой критикой в адрес соцдемов. В Партии реформ не исключили, что эта ситуация закончится исключением социал-демократов из коалиции, после чего в правительстве, по всей вероятности, остались бы Партия реформ и Eesti 200, имеющие на двоих минимальное большинство в парламенте.