В прошлом году жители Эстонии столкнулись с рекордным количеством киберугроз в интернете, причем в пиковые осенние месяцы количество угроз увеличилось почти в пять раз по сравнению с периодом максимальной опасности в позапрошлом году.
В прошлом году жители Эстонии столкнулись с четырехкратным количеством угроз онлайн по сравнению с годом ранее
Согласно опубликованной статистике потребления услуги Elisa Netivalvur, также был поставлен рекорд по общему количеству обнаруженных за год угроз. В прошлом году пользователям чаще всего досаждали фальшивые сайты и другие мошеннические схемы.
В течение 2024 года услуга Netwatch, защищающая частных и бизнес-клиентов онлайн, реагировала в среднем на 150 различных инцидентов из расчета на одного пользователя в месяц, а в рекордный месяц среднее количество обнаруженных инцидентов на одного пользователя превысило 314. По сравнению с предыдущим годом общее количество угроз, выявленных в течение года, увеличилось более чем в четыре раза и составило около 37 миллионов.
«В цифровом мире ежедневно появляются новые угрозы, и людям уже практически невозможно за всеми ними уследить и быть постоянно бдительными. Мошеннические звонки и сообщения, фальшивые сайты, криптовалютные аферы и ложные лотереи – лишь верхний видимый слой киберпреступности. На самом деле рисков гораздо больше, чем можно подсчитать», отметила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. «Поэтому очевидно, что во все более опасном цифровом мире пользователям необходимо иметь программные решения, которые помогут снизить риски».
В прошлом году самыми опасными месяцами были сентябрь, октябрь и ноябрь, а меньше всего угроз для одного пользователя было обнаружено в августе. Подобные результаты наблюдались и в предыдущие годы: в середине и конце лета, а также под Новый год кибермошенники действовали пассивнее, а затем вновь активизировались в осенне-зимний и весенне-летний сезоны.
В прошлом году самый резкий скачок в месячном исчислении произошел в августе-сентябре, когда общее количество кибератак увеличилось в три раза по сравнению с предыдущими месяцами. При сравнении самого опасного и самого спокойного месяца статистика показывает, что разница в количестве обнаруженных кибератак на одного пользователя составляет более 410%.
Угрозы, выявленные в течение года, включают как хорошо известные мошеннические схемы, такие как сообщения, рассылаемые якобы от имени почтовых служб, фишинговые звонки и поддельные э-письма, так и ряд более сложных схем, многие из которых касались известных международных брендов, в том числе их фальшивых сайтов.
Например, в прошлом году многие пользователи заметили имитирующий Telegram сайт, на котором рекламировалась возможность общаться с разными людьми. Для начала обещанного общения жертва должна была сообщить свои контактные данные и личную информацию, которые впоследствии использовались для кражи идентитета, мошенничества и спама.
Кроме того, в прошлом году распространение получила поддельная среда YouTube, которая выглядела как известная платформа для размещения и просмотра роликов, но на самом деле была предназначена для заражения пользовательских устройств вредоносным программным обеспечением. Мошенники также пытались распространять вредоносное программное обеспечение через фальшивую рекламу и прочие схемы.
«Сегодня вопрос уже не в том, подвержен ли кто-то киберугрозам, а в том, когда он им подвержен. Важно постоянно сохранять бдительность, быть в курсе новых угроз и использовать разумные средства защиты – антивирусы, сервисы онлайн-безопасности и здравый смысл», подчеркнула Крафт.