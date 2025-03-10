В прошлом году жители Эстонии столкнулись с четырехкратным количеством угроз онлайн по сравнению с годом ранее

Согласно опубликованной статистике потребления услуги Elisa Netivalvur, также был поставлен рекорд по общему количеству обнаруженных за год угроз. В прошлом году пользователям чаще всего досаждали фальшивые сайты и другие мошеннические схемы.

В течение 2024 года услуга Netwatch, защищающая частных и бизнес-клиентов онлайн, реагировала в среднем на 150 различных инцидентов из расчета на одного пользователя в месяц, а в рекордный месяц среднее количество обнаруженных инцидентов на одного пользователя превысило 314. По сравнению с предыдущим годом общее количество угроз, выявленных в течение года, увеличилось более чем в четыре раза и составило около 37 миллионов.

«В цифровом мире ежедневно появляются новые угрозы, и людям уже практически невозможно за всеми ними уследить и быть постоянно бдительными. Мошеннические звонки и сообщения, фальшивые сайты, криптовалютные аферы и ложные лотереи – лишь верхний видимый слой киберпреступности. На самом деле рисков гораздо больше, чем можно подсчитать», отметила менеджер Elisa по информационной безопасности Май Крафт. «Поэтому очевидно, что во все более опасном цифровом мире пользователям необходимо иметь программные решения, которые помогут снизить риски».