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Из Вируской тюрьмы по ошибке освободили заключенного

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Вируская тюрьма. Иллюстративное фото.
Вируская тюрьма. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Еженедельный обзор событий тюремной службы показывает, что на прошлой неделе в Вируской тюрьме в Йыхви произошел весьма необычный инцидент.

3 марта Департамент полиции и погранохраны участвовал в конвоировании содержащегося под арестом в Вируской тюрьме человека за пределы тюрьмы, после чего его должны были доставить обратно в тюрьму, однако полиция по ошибке освободила арестованного, сообщил rus.postimees.

Однако человек пробыл на свободе недолго. Персонал Вируской тюрьмы проделал очень хорошую работу по его поимке, и к полудню человек, освобожденный по оплошности, был найден и доставлен обратно в тюрьму.

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