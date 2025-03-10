Из Вируской тюрьмы по ошибке освободили заключенного

3 марта Департамент полиции и погранохраны участвовал в конвоировании содержащегося под арестом в Вируской тюрьме человека за пределы тюрьмы, после чего его должны были доставить обратно в тюрьму, однако полиция по ошибке освободила арестованного, сообщил rus.postimees .

Однако человек пробыл на свободе недолго. Персонал Вируской тюрьмы проделал очень хорошую работу по его поимке, и к полудню человек, освобожденный по оплошности, был найден и доставлен обратно в тюрьму.