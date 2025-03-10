Нарвитянка ​ отнесла банковскую карточку в посылочный автомат и лишилась крупной суммы

4 марта проживающей в Нарве женщине позвонил якобы представитель "Elektrilevi" и сказал, что в доме женщины надо заменить электросчетчик. Для этого женщину попросили сообщить личный код.

После того как женщина передала данные, ей позвонили снова, но теперь уже якобы представитель "Swedbank", под руководством которого пострадавшая установила на свой компьютер приложение "RustDesk", с помощью которого мошенники получили доступ к ее банковским счетам.

От имени женщины за рубежом открыли новый банковской счет, куда сразу перевели деньги, а также взяли кредиты.

После этого женщина должна была снять со своего счета наличные и отправить деньги через банкомат вместе с банковской карточкой неизвестному человеку.

Женщина отправила деньги и банковскую карточку, а позднее обнаружила, что с использованием ее карточки с ее счета были сняты и наличные.

В общем женщина лишилась 20050 евро.