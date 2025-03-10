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В Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве задержали людей с ножами

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Человек с ножом. Иллюстративное фото.
Человек с ножом. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Двое мужчин были задержаны за то, что пугали людей ножом.

9 марта полиция получила сообщение, что возле автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу 30-летний мужчина размахивает ножом, из-за чего ждавшие на остановке автобуса люди испугались и разбежались. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.

7 марта полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где 32-летний мужчина угрожал ножом окружающим. Мужчину задержали по подозрению в преступлении. Никто не пострадал.

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