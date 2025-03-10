Двое мужчин были задержаны за то, что пугали людей ножом.
В Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве задержали людей с ножами
9 марта полиция получила сообщение, что возле автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу 30-летний мужчина размахивает ножом, из-за чего ждавшие на остановке автобуса люди испугались и разбежались. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.
7 марта полиция получила вызов в Кохтла-Ярве, где 32-летний мужчина угрожал ножом окружающим. Мужчину задержали по подозрению в преступлении. Никто не пострадал.