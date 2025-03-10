В Нарва-Йыэсуу и Кохтла-Ярве задержали людей с ножами

9 марта полиция получила сообщение, что возле автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу 30-летний мужчина размахивает ножом, из-за чего ждавшие на остановке автобуса люди испугались и разбежались. Полиция задержала мужчину по подозрению в преступлении.