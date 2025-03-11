Новая велодорожка соединит Силламяэ и Вайвара

По словам вице-мэра Силламяэ Алексея Степанова, идея обсуждалась давно и велодорожка была запроектирована около двух лет назад на партнерских условиях с самоуправлением Нарва-Йыэсуу, которое и выступило инициатором этого проекта.

- Нарва-Йыэсуу стал ведущим партнером, но и Силламяэ внес свою часть средств на проектирование, - комментирует Степанов. - Когда проект был готов, стали ждать возможностей финансирования, вели переговоры с фондами. В этом году появилась возможность посотрудничать с государством - самоуправление Нарва-Йыэсуу подало заявку в Департамент транспорта и получило ответ с проектом трехстороннего соглашения: Департамент транспорта готов оплатить 80 процентов расходов при условии, что по 10 проценов внесут самоуправления.

Стоимость проекта - 875 тысяч евро без налога с оборота, то есть города должны внести по 87,5 тысячи евро. Считая вместе с налогом, суммарная цена перевалит за миллион.

Департамент транспорта проведет тендер для поиска строителя, обеспечит надзор и будет участвовать в приемке работ. В феврале депутаты Силламяэского горсобрания дали согласие на участие города в реализации проекта по строительству новой велосипедно-пешеходной дорожки от Силламяэ до железнодорожной станции Вайвара. Необходимые средства будут выделены из дополнительного бюджета. Нарва-Йыэсуу уже заложил необходимую сумму в бюджет текущего года.

Дорожка шириной три метра должна быть построена в этом году. Запланировано освещение, строительство автобусных остановок, велопешеходные переходы в необходимых местах, крытая велопарковка около железнодорожной станции.

Удобнее будет добираться до Вайвара не только пассажирам поездов, но и силламяэским садоводам в садоводческие товарищества "Конна" и "Ромашка".

- Это сравнительно небольшой участок - около трех километров, - подчеркивает Степанов. - Пешком бодрым шагом можно дойти за 20-25 минут. Доехать на велосипеде - быстрее, но сейчас пешеходам и велосипедистам двигаться в некоторых местах небезопасно - по проезжей части.

Новая дорожка откроет хорошие возможности для использования самокатов, которые набирают популярность и в Силламяэ.

С 15 мая в Вайвара пойдет городской автобус, что тоже улучшит сообщение между населенными пунктами.