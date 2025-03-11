ОДИН ВОПРОС Может ли работодатель требовать выполнения сверхурочной работы?

Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

- Сверхурочная работа, как правило, может выполняться только по соглашению сторон. Поскольку сверхурочную работу невозможно спланировать заранее, соглашение о сверхурочной работе, как правило, заключается, когда необходимость в ней уже возникла. Чтобы избежать последующих споров, было бы разумно заключить соглашение о сверхурочной работе в форме, которую можно было бы воспроизвести в письменном виде.

Работодатель может, руководствуясь принципом добросовестности, потребовать от работника работать сверхурочно в связи с непредвиденными обстоятельствами, связанными с предприятием или его деятельностью, в частности, в целях предотвращения ущерба.

Кроме того, сверхурочная работа может потребоваться, если эта работа не может быть отложена и должна быть выполнена немедленно.

Работать сверхурочно можно потребовать только в том случае, если интересы работодателя перевешивают интересы работника.

По закону сверхурочная работа должна компенсироваться оплачиваемым отгулом. Если работодатель желает компенсировать сверхурочную работу деньгами, он должен согласовать это с работником. При выплате денежной компенсации за сверхурочную работу работодатель обязан выплатить работнику вознаграждение в 1,5-кратном размере его зарплаты.