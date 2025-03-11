Рийна Солман: Государство нужно приводить в Ида-Вирумаа, а не уводить оттуда

В такой ситуации на самоуправления Ида-Вирумаа рассчитывать не приходится. Местные политические игры (наглядным примером является смена власти в приграничном городе каждые несколько месяцев) не способствуют этому. Но для развития Ида-Вирумаа нужно все самое лучшее.

Чем меньше эстонское государство присутствует в Ида-Вирумаа, тем больше жители региона чувствуют себя брошенными. Очевидно, что такими настроениями пользуется российская власть за восточной границей, чье высокомерие растет. Например, в январе этого года Басманный районный суд Москвы заочно выдал ордер на арест директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой ("Põhjarannik", 20.01.2025).

План закрытия Йыхвиского дома суда - еще один важный пример, подтверждающий нарратив отверженности. Эстонии нужно больше, а не меньше хороших Марий Сморжевских-Смирновых, получающих государственную зарплату, которые отстаивают эстонское дело в Нарве и других регионах Ида-Вирумаа. Их нельзя оставлять одних.

Ордер на арест должен стать сигналом тревоги для всех эстонских политиков, желающих вывести эстонские государственные учреждения из Ида-Вирумаа. Возможно, у них нет времени, а, по мнению некоторых, нет и ресурсов для этого региона, но у российских властей их предостаточно. Иначе зачем бы им понадобилось возбуждать уголовное дело против директора музея из соседней страны? Чем меньше эстонского государства будет в Ида-Вирумаа, тем больше туда будут протягиваться щупальца российского государства.

Руководителям государства следует помнить, что в Ида-Вирумаа сосредоточено много промышленности и полезных ископаемых. В западном мире возрождается промышленная революция, что может сделать Ида-Вирумаа гораздо более стратегически важным для государства, чем считается в настоящее время. Хорошим примером является открытие завода по производству магнитов.

Создание различных низкооплачиваемых рабочих мест, безусловно, не повысит лояльность к эстонскому государству среди людей, которые верят путинским сказкам. Благодаря своему промышленному потенциалу этот регион в будущем может стать одним из самых богатых и развитых в Эстонии. Но чтобы добиться прорыва, государственные учреждения в регионе должны быть в большей степени подконтрольны центральной власти. Государство нужно приводить в Ида-Вирумаа, а не уводить оттуда.