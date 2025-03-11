Если в некоторых секторах экономики слишком много вмешательства государства, то в некоторых регионах его слишком мало. Ида-Вирумаа, расположенный на границе между демократическим западным миром и агрессивной автократической империей, нуждается в большем присутствии демократических государственных институтов Эстонии. Начать следует с сохранения Йыхвиского дома суда.
Рийна Солман: Государство нужно приводить в Ида-Вирумаа, а не уводить оттуда
С точки зрения географического положения и демографических показателей Ида-Вирумаа находится в самом слабом положении в стране. На местных выборах прокремлевские силы имеют сравнительно широкую базу поддержки, и даже ведущий политик правящей коалиции в крупнейшем городе региона открыто говорил по телевидению о том, что он живет по законам Эстонской ССР.
Путинская Россия набралась смелости благодаря недавним запутанным ходам международных событий, и вместе с этим местные поборники империи чувствуют себя увереннее. На этом фоне решение Министерства юстиции и цифровых технологий о закрытии Йыхвиского дома суда выглядит как отступление или эвакуация эстонского государства из Ида-Вирумаа. Если и есть место, где государственные ножницы сокращений могли бы остаться неиспользованными, так это в Ида-Вирумаа.
Эстонцы, проживающие в Ида-Вирумаа, и так не могут рассчитывать на то, что во многих общественных местах с ними будут разговаривать на эстонском языке. В государственных учреждениях это возможно. Чем их больше, тем больше говорят на эстонском языке. Вывод одного учреждения может открыть двери для новых идей экономии. Например, следующим шагом может стать сокращение числа следователей полиции, прокуроров и сотрудников тюрем, а также закрытие учреждений, чье повседневное существование и заметность в уличной картине наилучшим образом символизируют присутствие государства.
Надо честно признать, что культура делопроизводства местных самоуправлений Ида-Вирумаа уступает таковой в других регионах Эстонии. К сожалению, принимающие решения в Ида-Вирумаа бессильны изменить ситуацию, поскольку в местные собрания избрано слишком много людей, которые не хотят менять ситуацию. Самоуправления Ида-Вирумаа бессильны из-за мировоззренческого крепостничества политиков, избранных в местные собрания. И исправить такое положение может только центральная государственная власть.
Центральная государственная власть может улучшить ситуацию на местном уровне только в том случае, если у нее будет иметься сильное присутствие в регионе. Необходимо привлечь больше государственных учреждений в Ида-Вирумаа и сохранять их там, а не закрывать и выводить. Люди, работающие в государственных учреждениях, могут избежать зависимости от крепостничества местного самоуправления и продвигать эстонский менталитет и эстонский язык в регионе. Люди, работающие в государственных учреждениях, никак не зависят от тендерного хозяйства местного самоуправления, и благосостояние их семей не зависит напрямую от решений местных властей.
"Нужно приводить больше государственных учреждений в Ида-Вирумаа и сохранять их там, а не закрывать и выводить".Рийна Солман, член группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу, заместитель председателя "Isamaa"
Чем менее интегрированы жители Ида-Вирумаа, тем выше риск того, что переход на эстононоязычное образование в этом регионе может застопориться. Решение заключается в продолжении огосударствления школ, у самоуправлений нужно забрать всю школьную систему, за исключением, например, школ волости Алутагузе, где проживает больше эстоноязычного населения, поэтому переход будет легче.
В более крупных городах Ида-Вирумаа, как то Нарва, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве, школьную систему надо обязательно передать государству как на уровне основного, так и среднего образования. В противном случае языковой переход застопорится, а среда для этого ухудшится, поскольку расположенная по ту сторону границы агрессивная Россия со своими операциями влияния становится все более высокомерной и циничной.
В такой ситуации на самоуправления Ида-Вирумаа рассчитывать не приходится. Местные политические игры (наглядным примером является смена власти в приграничном городе каждые несколько месяцев) не способствуют этому. Но для развития Ида-Вирумаа нужно все самое лучшее.
Чем меньше эстонское государство присутствует в Ида-Вирумаа, тем больше жители региона чувствуют себя брошенными. Очевидно, что такими настроениями пользуется российская власть за восточной границей, чье высокомерие растет. Например, в январе этого года Басманный районный суд Москвы заочно выдал ордер на арест директора Нарвского музея Марии Сморжевских-Смирновой ("Põhjarannik", 20.01.2025).
План закрытия Йыхвиского дома суда - еще один важный пример, подтверждающий нарратив отверженности. Эстонии нужно больше, а не меньше хороших Марий Сморжевских-Смирновых, получающих государственную зарплату, которые отстаивают эстонское дело в Нарве и других регионах Ида-Вирумаа. Их нельзя оставлять одних.
Ордер на арест должен стать сигналом тревоги для всех эстонских политиков, желающих вывести эстонские государственные учреждения из Ида-Вирумаа. Возможно, у них нет времени, а, по мнению некоторых, нет и ресурсов для этого региона, но у российских властей их предостаточно. Иначе зачем бы им понадобилось возбуждать уголовное дело против директора музея из соседней страны? Чем меньше эстонского государства будет в Ида-Вирумаа, тем больше туда будут протягиваться щупальца российского государства.
Руководителям государства следует помнить, что в Ида-Вирумаа сосредоточено много промышленности и полезных ископаемых. В западном мире возрождается промышленная революция, что может сделать Ида-Вирумаа гораздо более стратегически важным для государства, чем считается в настоящее время. Хорошим примером является открытие завода по производству магнитов.
Создание различных низкооплачиваемых рабочих мест, безусловно, не повысит лояльность к эстонскому государству среди людей, которые верят путинским сказкам. Благодаря своему промышленному потенциалу этот регион в будущем может стать одним из самых богатых и развитых в Эстонии. Но чтобы добиться прорыва, государственные учреждения в регионе должны быть в большей степени подконтрольны центральной власти. Государство нужно приводить в Ида-Вирумаа, а не уводить оттуда.