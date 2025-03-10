Мчавшихся в Нарва-Йыэсуу на квадроциклах отправили с берега моря

Водителей квадроциклов остановили, с ними провели беседу и отправили их с берега моря. Информацию о случившемся передали Департаменту окружающей среды.

В тот же день пограничники обнаружили, то в Нарва-Йыэсуу на опасном льду канала в Мустайыэ находится человек. Поскольку выходить на лед уже запрещено, то нарушителя направили обратно на берег и сделали ему устное предупреждение.