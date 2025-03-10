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Мчавшихся в Нарва-Йыэсуу на квадроциклах отправили с берега моря

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Следы квадроцикла. Иллюстративное фото.
Следы квадроцикла. Иллюстративное фото. Фото: архив

8 марта пограничники обнаружили, что в районе Нарва-Йыэсуу по берегу моря в направлении Силламяэ едут четыре квадроцикла.

Водителей квадроциклов остановили, с ними провели беседу и отправили их с берега моря. Информацию о случившемся передали Департаменту окружающей среды.

В тот же день пограничники обнаружили, то в Нарва-Йыэсуу на опасном льду канала в Мустайыэ находится человек. Поскольку выходить на лед уже запрещено, то нарушителя направили обратно на берег и сделали ему устное предупреждение.

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