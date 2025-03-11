Закрытие Йыхвиского дома суда затруднило бы также работу полиции, прокуратуры и Вируской тюрьмы, увеличив их расходы и риски безопасности, сообщили представители этих учреждений.
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Закрытие Йыхвиского дома суда поставит в трудное положение полицию, прокуратуру и тюрьму
Аргументы работников суда против закрытия Йыхвиского дома суда
- Примерно для 200000 жителей будет значительно ограничен доступ к правосудию.
- У людей сельского региона нет прямого транспортного сообщения с Нарвой или Раквере.
- Ухудшится безопасность региона.
- Произойдет отказ от элементарных требований по безопасности (если в Йыхви вместо дома суда останется пункт юстиции).