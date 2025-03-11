Закрытие Йыхвиского дома суда поставит в трудное положение полицию, прокуратуру и тюрьму

Говоря в конце февраля в Йыхвиском волостном управлении о последствиях возможного закрытия Йыхвиского дома суда, ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон отметила, что закрытие Йыхвиского дома суда ставит вопрос, сможет ли прокуратура оставаться в том же доме суда, а если да, то на каких условиях. По ее словам, находящиеся в распоряжении прокуратуры помещения Йыхвиского дома суда специфические и их нельзя автоматически заменить без перестройки помещениями в другом месте, а переезду в новые помещения и переоборудованию этих помещений будут сопутствовать дополнительные затраты.