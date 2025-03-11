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Закрытие Йыхвиского дома суда поставит в трудное положение полицию, прокуратуру и тюрьму

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Плата за аренду Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда составляет нынче 465000 евро. План урезания предусматривает, что в следующем году Вирускому уездному суду надо сэкономить 300000 евро. По мнению Министерства юстиции и цифрового развития, самым простым вариантом этого является закрытие с нового года Йыхвиского дома суда.
Плата за аренду Йыхвиского дома суда Вируского уездного суда составляет нынче 465000 евро. План урезания предусматривает, что в следующем году Вирускому уездному суду надо сэкономить 300000 евро. По мнению Министерства юстиции и цифрового развития, самым простым вариантом этого является закрытие с нового года Йыхвиского дома суда. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Закрытие Йыхвиского дома суда затруднило бы также работу полиции, прокуратуры и Вируской тюрьмы, увеличив их расходы и риски безопасности, сообщили представители этих учреждений.

Аргументы работников суда против закрытия Йыхвиского дома суда

  • Примерно для 200000 жителей будет значительно ограничен доступ к правосудию.
  • У людей сельского региона нет прямого транспортного сообщения с Нарвой или Раквере.
  • Ухудшится безопасность региона.
  • Произойдет отказ от элементарных требований по безопасности (если в Йыхви вместо дома суда останется пункт юстиции).

Говоря в конце февраля в Йыхвиском волостном управлении о последствиях возможного закрытия Йыхвиского дома суда, ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон отметила, что закрытие Йыхвиского дома суда ставит вопрос, сможет ли прокуратура оставаться в том же доме суда, а если да, то на каких условиях. По ее словам, находящиеся в распоряжении прокуратуры помещения Йыхвиского дома суда специфические и их нельзя автоматически заменить без перестройки помещениями в другом месте, а переезду в новые помещения и переоборудованию этих помещений будут сопутствовать дополнительные затраты.

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