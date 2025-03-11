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Самую популярную постановку летнего фестиваля "Hungerburg" покажут снова

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"Когда я впервые вошла в этот голубой, выложенный кафельной плиткой и по-своему угрюмый бассейн, меня охватило чувство узнавания, как будто я вошла в собор. Подобно тому как соборы являются священными местами, внушающими благоговение своим величием, пустой бассейн также может символизировать уникальное святилище для самоанализа, соприкосновения и личностного роста", - объяснила Ренате Кеэрд, автор и постановщик "Kahheldraal". Но что происходит, когда в собор входят семь женщин? Это можно будет увидеть снова в течение пяти дней в августе.
"Когда я впервые вошла в этот голубой, выложенный кафельной плиткой и по-своему угрюмый бассейн, меня охватило чувство узнавания, как будто я вошла в собор. Подобно тому как соборы являются священными местами, внушающими благоговение своим величием, пустой бассейн также может символизировать уникальное святилище для самоанализа, соприкосновения и личностного роста", - объяснила Ренате Кеэрд, автор и постановщик "Kahheldraal". Но что происходит, когда в собор входят семь женщин? Это можно будет увидеть снова в течение пяти дней в августе. Фото: Tartu Uus Teater

"Tartu Uus Teater" повторит летом авторскую постановку Ренате Кеэрд "Kahheldraal", премьера которой состоялась на фестивале "Hungerburg2024" в Нарва-Йыэсуу. Спектакль пройдет в бывшем бассейне с видом на море в доме отдыха "Mereranna".

- "Kahheldraal" - уникальная постановка в уникальном месте - в пустом бассейне дома отдыха "Mereranna" в Нарва-Йыэсуу. Подобной ей нет, и ее нельзя играть где-либо еще. Мы сочли своим долгом дать еще пять представлений для тех, кто проспал в прошлом году или хочет увидеть спектакль еще раз, - объяснила пиар-менеджер "Tartu Uus Teater" Гертруд Сооне.

Она подтвердила, что у театра есть новые планы в связи с Ида-Вирумаа, но пока они не разглашаются.

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