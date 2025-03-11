Самую популярную постановку летнего фестиваля "Hungerburg" покажут снова

"Tartu Uus Teater" повторит летом авторскую постановку Ренате Кеэрд "Kahheldraal", премьера которой состоялась на фестивале "Hungerburg2024" в Нарва-Йыэсуу. Спектакль пройдет в бывшем бассейне с видом на море в доме отдыха "Mereranna".
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- "Kahheldraal" - уникальная постановка в уникальном месте - в пустом бассейне дома отдыха "Mereranna" в Нарва-Йыэсуу. Подобной ей нет, и ее нельзя играть где-либо еще. Мы сочли своим долгом дать еще пять представлений для тех, кто проспал в прошлом году или хочет увидеть спектакль еще раз, - объяснила пиар-менеджер "Tartu Uus Teater" Гертруд Сооне.