Самую популярную постановку летнего фестиваля "Hungerburg" покажут снова

"Когда я впервые вошла в этот голубой, выложенный кафельной плиткой и по-своему угрюмый бассейн, меня охватило чувство узнавания, как будто я вошла в собор. Подобно тому как соборы являются священными местами, внушающими благоговение своим величием, пустой бассейн также может символизировать уникальное святилище для самоанализа, соприкосновения и личностного роста", - объяснила Ренате Кеэрд, автор и постановщик "Kahheldraal". Но что происходит, когда в собор входят семь женщин? Это можно будет увидеть снова в течение пяти дней в августе.

Фото: Tartu Uus Teater