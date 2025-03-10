Странные человечки Кузи Зверева, вызывающие улыбку

Кузя Зверев (Владислав Кузнецов) - один из самых самобытных современных художников Эстонии. По словам галериста Эдуарда Зеньчика, работы его коллеги соединяют экспрессию, философию и символизм, создавая многослойные образы, балансирующие между реальностью и воображением. Умело сочетая живопись, графику и коллаж, он смело экспериментирует с формами и материалами.

На выставке представлена новая авторская серия, раскрывающая поиски художника в сфере пластического языка и смысловых кодов. Его мир - это фантастические существа, мифологические образы и философские размышления, заключенные в уникальной визуальной манере. "Настоящий художник должен чем-то удивлять, но это возможно, только когда ты не копируешь, а пропускаешь через свое внутреннее восприятие теми средствами, которые тебе подвластны" - так автор объясняет свой подход к искусству.

Гости вернисажа говорят, что эти картины поселили в галерее весеннюю радость. Невозможно не улыбнуться, глядя на странных человечков, которые заряжают позитивом. Время испытать такие эмоции есть - выставка будет работать до 5 мая.