ПЕРЕДОВИЦА Правительство тончайшего льда

В парламенте у Партии реформ и "Eesti 200" в общей сложности 52 надежных голоса. Возможно, к ним добавятся еще несколько депутатов из числа перебежчиков, но это все равно очень хрупкое большинство. При таком незначительном большинстве голосов в Рийгикогу сложно быстро проводить основательные и эффективные реформы. Придется постоянно следить за тем, чтобы никто из депутатов правящей коалиции не находился за границей. Вероятно, придется запретить больничные листы. Оппозиция, которая и так пытается хотя бы ради принципа если не помешать, то затянуть проведение политики правительственной коалиции, теперь обретает дополнительную силу в лице соцдемов.

Однако еще хуже обстоят дела у возникшего двойного альянса с общественной поддержкой. По данным опросов, Партию реформ сейчас поддерживают всего 13-14 процентов избирателей, а поддержка "Eesti 200" упала и вовсе до лишь трех процентов. Иными словами, Эстония получит правительство, которое не поддерживают 84 процента избирателей.

Если ведущие фигуры соцдемов утверждают, что, выгнав их из правительства, Партия реформ пытается повысить свой рейтинг, то возникает вопрос, как этого можно добиться таким шагом.

Цели нового правительства, объявленные на пресс-конференции в понедельник, также вызывают вопросы. Как снижение налогов поможет увеличить расходы на оборону? Обещание стимулировать экономику - хороший лозунг, но что до сих пор мешало сделать это, ведь портфель премьер-министра уже более четырех лет подряд принадлежит Партии реформ?

Лидеры Партии реформ и "Eesti 200" должны дать ответ, как этот политический маневр улучшит жизнь в Эстонии.