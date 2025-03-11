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"Mandoterror" выпустили новый сингл с клипом при участии Юллара Сааремяэ

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В состав фолк-рок-группы "Mandoterror" входят Кристьян Куусмик (вокал, гитара), Пеэтер Хиртентреу (вокал, гитара), Танель Сакритс (вокал, мандолина), Аап Одрес (бас-гитара) и Вели Роогер (барабаны). Три пятых группы - идавирусцы.
В состав фолк-рок-группы "Mandoterror" входят Кристьян Куусмик (вокал, гитара), Пеэтер Хиртентреу (вокал, гитара), Танель Сакритс (вокал, мандолина), Аап Одрес (бас-гитара) и Вели Роогер (барабаны). Три пятых группы - идавирусцы. Фото: Kevin Kohjus

Состоящая в основном из ида-вируских музыкантов фолк-рок-группа "Mandoterror" выпустила новый видеосингл "Oru Leeni" и собирает на платформе "Hooandja" пожертвования, чтобы выпустить свой второй студийный альбом "Nõiajaht".

"Mandoterror" - фолк-рок-группа из пяти человек, сочетающая нордическую тяжесть и мандолину. В 2021 году группа выпустила свой дебютный альбом "Kodumaa laantes", который получил признание "Kuldne plaat 2022" и ежегодную премию Капитала культуры Эстонии 2022 года. "Успех первого альбома стал большим трамплином для группы", - сказал солист группы Кристьян Куусмик.

"Mandoterror" только что выпустили новый видеосингл "Oru Leeni", в котором снялись актеры Юллар Сааремяэ и Теодор Табор, а также Пирте Лаура Лембер, сыгравшая главную роль в молодежном сериале "ETV" "Miks mitte?!" и выступившая режиссером этого музыкального клипа. Второстепенные роли исполняют сами участники группы.

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