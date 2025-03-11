"Mandoterror" выпустили новый сингл с клипом при участии Юллара Сааремяэ

"Mandoterror" - фолк-рок-группа из пяти человек, сочетающая нордическую тяжесть и мандолину. В 2021 году группа выпустила свой дебютный альбом "Kodumaa laantes", который получил признание "Kuldne plaat 2022" и ежегодную премию Капитала культуры Эстонии 2022 года. "Успех первого альбома стал большим трамплином для группы", - сказал солист группы Кристьян Куусмик.