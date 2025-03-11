ВИДЕО "Mandoterror" выпустили новый сингл с клипом при участии Юллара Сааремяэ

"Mandoterror" - фолк-рок-группа из пяти человек, сочетающая нордическую тяжесть и мандолину. В 2021 году группа выпустила свой дебютный альбом "Kodumaa laantes", который получил признание "Kuldne plaat 2022" и ежегодную премию Капитала культуры Эстонии 2022 года. "Успех первого альбома стал большим трамплином для группы", - сказал солист группы Кристьян Куусмик.

"Mandoterror" только что выпустили новый видеосингл "Oru Leeni", в котором снялись актеры Юллар Сааремяэ и Теодор Табор, а также Пирте Лаура Лембер, сыгравшая главную роль в молодежном сериале "ETV" "Miks mitte?!" и выступившая режиссером этого музыкального клипа. Второстепенные роли исполняют сами участники группы.

Видеоклип снят в музее-хуторе Сагритса в Карепа, Ляэне-Вирумаа. Композицию можно посмотреть и послушать на YouTube.

- "Oru Leeni" - это история, которая у разных людей вызывает разные эмоции. В то же время многим знакомо чувство, когда стоишь перед сложным выбором. Текст песни позаимствован у сибирских эстонцев из деревни Ковалево Калачинского района Омской области. Честные и глубокие чувства этого народного произведения ощущаются и сегодня, - сказал Кристьян Куусмик.

Пирте Лаура Лембер описала новый сингл как историю любви к молодой женщине, оказавшейся в ловушке. "Я очень благодарна ребятам из группы за то, что они доверились мне, предоставив свободу собрать собственную команду и проявить творческий подход".

"Oru Leeni" - последний сингл "Mandoterror" перед выходом их второго долгожданного сборника "Nõiajaht" в апреле. Сейчас еще можно оформить предварительный заказ на альбом на платформе, поддержав его тем самым на "Hooandja".