10 процентов всех внутренних туристов остановились в Ида-Вирумаа

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в январе 2025 года остановилось 95 000 зарубежных и 110 000 местных туристов.

В годовом сравнении число местных туристов сократилось, так же, как и в нескольких месяцах 2024 года. В январе 2025 года общее число туристов было на 8% меньше, чем в январе 2020 года, т. е. в пиковом месяце последнего докризисного года. «По сравнению с докризисным январем в предприятиях по размещению было на 15 000 местных туристов больше, в то же время зарубежных туристов было на 33 000 меньше», — уточнила Лаурмаа.

Из Финляндии Эстонию посетило 30 000 туристов, т. е. 32% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Среди размещенных туристов 18 000 (19%) туристов было из Латвии, туристов из Литвы и Великобритании было примерно одинаково — около 5000 (по 5% от общего числа зарубежных туристов). Из соседних Финляндии и Латвии в предприятиях по размещению остановилось соответственно на 23% и 14% туристов больше, туристов из Литвы — на 13% и из Великобритании — на 3% больше, чем в январе прошлого года.

В январе из остановившихся в Эстонии зарубежных туристов 78% были на отдыхе, 17% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 77% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%), Тартуский (6%) и Ида-Вируский (2%) уезды. В Ляэне-Вируском, Саареском, Валгаском и Выруском уездах остановилось по 1% зарубежных туристов.

Туристы провели в предприятиях по размещению 368 000 ночей

Из остановившихся в предприятиях по размещению местных туристов 72% были на отдыхе, 19% — в рабочей поездке. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (32%), далее следовали Пярнуский (14%), Тартуский (11%), Ида-Вируский (10%) и Валгаский (8%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом 368 000 ночей, из которых 187 000 ночей провели зарубежные туристы и 181 000 — местные туристы.

В январе свои услуги туристам предлагало 907 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 48 000 койко-мест, заполнены были 35% номеров. Стоимость проживания в предприятии по размещению составила в среднем 45 евро в сутки на человека, что на 4% дороже, чем в январе 2024 года, и на 18% дороже, чем в том же месяце 2020 года. В Тартуском уезде стоимость проживания составила 52 евро, в Саареском — 47 евро, в Харьюском — 46 евро, в Ида-Вируском — 44 евро и в Пярнуском — 38 евро в сутки на человека.