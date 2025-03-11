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В Нарве горел балкон многоквартирного дома, спасены двое домашних животных

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Сгоревший балкон.
Сгоревший балкон. Фото: Спасательный департамент

10 марта в 09:24 спасатели были вызваны к 9-этажному дому на проспекте Кангеласте в Нарве, где на крыше был замечен черный дым.

Пожар произошел на закрытом балконе 9 этажа. Когда спасатели вошли, балконная дверь была закрыта, огонь не распространился на жилые помещения и не сработал детектор дыма.

Когда балконную дверь открыли, огонь находился в стадии покоя, поскольку на закрытом балконе выгорел кислород. Затем сработал  датчик дыма в квартире.

На балконе горели стройматериалы и другие предметы. Пожар был потушен.

Из комнаты вынесли хомяка с клеткой, а позже за кухонной плитой нашли испуганного кота. С животными все было хорошо.

Пожар мог начаться из-за окурка, брошенного накануне вечером в ящик с цветами.

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