10 марта в 09:24 спасатели были вызваны к 9-этажному дому на проспекте Кангеласте в Нарве, где на крыше был замечен черный дым.
В Нарве горел балкон многоквартирного дома, спасены двое домашних животных
Пожар произошел на закрытом балконе 9 этажа. Когда спасатели вошли, балконная дверь была закрыта, огонь не распространился на жилые помещения и не сработал детектор дыма.
Когда балконную дверь открыли, огонь находился в стадии покоя, поскольку на закрытом балконе выгорел кислород. Затем сработал датчик дыма в квартире.
На балконе горели стройматериалы и другие предметы. Пожар был потушен.
Из комнаты вынесли хомяка с клеткой, а позже за кухонной плитой нашли испуганного кота. С животными все было хорошо.
Пожар мог начаться из-за окурка, брошенного накануне вечером в ящик с цветами.