В Нарве горел балкон многоквартирного дома, спасены двое домашних животных

Пожар произошел на закрытом балконе 9 этажа. Когда спасатели вошли, балконная дверь была закрыта, огонь не распространился на жилые помещения и не сработал детектор дыма.

Когда балконную дверь открыли, огонь находился в стадии покоя, поскольку на закрытом балконе выгорел кислород. Затем сработал датчик дыма в квартире.

На балконе горели стройматериалы и другие предметы. Пожар был потушен.

Из комнаты вынесли хомяка с клеткой, а позже за кухонной плитой нашли испуганного кота. С животными все было хорошо.

Пожар мог начаться из-за окурка, брошенного накануне вечером в ящик с цветами.