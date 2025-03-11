Скорая помощь Нарвской больницы вскоре получит новый современный автомобиль. Руководство уже заключило договор на его приобретение.
Нарвская больница приобретает новый автомобиль скорой помощи
Как сообщил заведующий отделением скорой помощи Евгений Гужовский, новая машина обеспечит больший комфорт как для пациентов, так и для медицинского персонала.
«Наши автомобили в хорошем состоянии, но некоторые из них уже устарели. Новый автомобиль соответствует современным стандартам безопасности, более просторный, удобный для персонала и лучше подходит для работы бригады скорой помощи», — отметил Гужовский.
Ожидается, что автомобиль поступит в ближайшее время, после чего начнётся его адаптация для нужд скорой помощи. В полной готовности он будет примерно через полгода. Современное оснащение автомобиля улучшит комфорт и безопасность как для пациентов, так и для медперсонала. Это позволит повысить качество работы службы скорой помощи в Нарве и Ида-Вирумаа, обеспечивая более быструю и эффективную медицинскую помощь.
В настоящее время службу скорой помощи Нарвской больницы обеспечивают три сестринские и одна врачебная бригада, а также мобильная бригада интенсивной терапии, находящаяся на дежурстве. Их основная задача — оперативная транспортировка пациентов в зависимости от состояния либо в Нарвскую больницу, либо в специализированные медицинские учреждения более высокого уровня.
Скорая помощь Нарвской больницы обслуживает города Нарва и Нарва-Йыэсуу.
В 2024 году нарвская скорая помощь выезжала на вызовы 13 131 раз.