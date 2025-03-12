После прекращения действия договора о правовой помощи между Эстонией и Россией документы потребуется заверять апостилем

Если ранее Эстония и Россия принимали документы друг друга без апостиля, то теперь все выданные в России документы должны быть заверены апостилем, подтверждающим полномочия подписавшего их лица. В случае судебных документов (например, решений об установлении отцовства) одного апостиля недостаточно - они также должны получить подтверждение признания эстонским судом.

По словам руководителя отдела связей с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс, часто для оформления пенсий или пособий предоставляются документы, выданные в России или ранее в Советском Союзе (за исключением Эстонии). «Чаще всего это документы о семейном положении, например, свидетельства о браке или смерти, - пояснила она. - С 19 марта для этого потребуется больше времени, так как документы нужно будет перед подачей апостилировать. Эту процедуру должен пройти сам заявитель, поскольку мы не сможем принимать документы без апостиля».

Апостиль обязательно потребуется и для трудовых книжек, подтверждающих пенсионный стаж, а также дипломов об образовании.

Информацию о порядке и возможностях апостилирования документов, выданных в РФ, можно получить в посольстве Российской Федерации. О необходимых документах для признания решений иностранных судов можно узнать в суде.

Документы, выданные в Эстонии, не нужно апостилировать для представления в эстонские государственные органы. Однако все официальные документы, выданные в Эстонии, должны быть апостилированы для использования в России. В Эстонии апостилирование документов выполняют нотариусы, подробную информацию можно найти на сайте notar.ee.

У Эстонии действуют соглашения о правовой помощи с Польшей, Украиной, Литвой и Латвией, где взаимное признание документов продолжается без необходимости апостилирования.

Подать документы в Департамент социального страхования можно несколькими способами. Самый простой из них - в среде самообслуживания в разделе «Общение и извещения» https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee. Также их можно послать электронной почтой по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee, обычной почтой в таллиннское бюро обслуживания, или принести в любое ближайшее к вам бюро.