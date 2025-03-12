В Ида-Вирумаа начались возгорания сухой травы

11 марта в 19.34 спасатели выезжали в Силламяэ на Таллиннское шоссе, где им пришлось тушить горевшую на площади примерно 50 квадратных метров сухую прошлогоднюю траву.

Через пару десятков минут им пришлось поехать в деревню Перьятси в Нарва-Йыэсуу, чтобы потушить сухую траву на площади 30 квадратных метров.

Примерно в половине восьмого вечера 10 марта поступило сообщение о возгорании сухой травы рядом с учебным зданием по Таллиннскому шоссе в Силламяэ. Огонь двигался в направлении газовой трассы. Спасатели потушили огонь на площади примерно в 600 квадратных метров.