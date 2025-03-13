ВИДЕО На фестивале одного вечера в Йыхви встретятся Алика и музыканты из Лихтенштейна

Исполнителей из Эстонии и Лихтенштейна сведет в Йыхвиском концертном доме Владимир Высоцкий, музыкант и прежде всего главный организатор культурной жизни Силламяэ. Насколько известно, это первый раз, когда в Эстонии можно будет ознакомиться с разнообразной и интересной музыкой этого небольшого княжества, расположенном между Швейцарией и Австрией.

Уроженец Лихтенштейна вокалист и продюсер Михаэль Зеле 18 лет назад создал в Швейцарии исполняющую меланхолический альтернативный рок группу "The Beauty of Gemina" (TBOG), ставшую известной как в Европе, так и в Южной Америке. Группа выступала в 25 странах и дала более 300 концертов. Ее песни и альбомы занимают первые места в рейтингах альтернативного рока как в Германии, так и в Швейцарии. Обладающий харизматическим и глубоким тембром голоса Михаэль Зеле рассказывает через свои мелодии сумрачно прекрасные и страстные истории, в звуковом языке которых можно найти ассоциации со звучанием культовой британской группы конца 1970 годов "Joy Division".

Десять песен из вышедшего в сентябре прошлого года альбома "Songs Of Homecoming" отправят слушателей в эмоциональный и производящий звуковое впечатление путь. В звуковой картине переплетаются электронные элементы и гитарные рифы Зеле, создающие в совокупности странствующую в деликатных сумерках музыку.

В состав джазового трио "Trimolon" входят пианист Стефан Фроммелт, басист Флориан Кинг и барабанщик Марвин Студер, рисующие перед слушателями звуковой пейзаж, в котором сочетаются оригинальное творчество и импровизация, современный язык звуков и выдержки из музыкальной истории. Трио утверждает на своей домашней странице, что в его музыке есть нежность, энергия рок-групп, красота, эмоции и приключения.

Имеющий лихтенштейнские и македонские корни, но работающий сейчас в Лондоне вокалист и продюсер Джорди сочетает в своем выступлении уникальное звучание голоса и эмоции.

Алика, которая выйдет на сцену Йыхвиского концертного дома со своей группой, начиная с победы в шоу "Eesti otsib superstaar", показывает себя очень разносторонней исполнительницей. Она успешно представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидения, а также исполнила вместе с ида-вируской молодежью песни Олава Эхала. Йыхвиский концерт предложит как радость узнавания, так и сюрпризы.