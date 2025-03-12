В Ярвеской части Кохтла-Ярве откроют молодежный центр

Сбывается многолетняя мечта о том, чтобы в Ярвеской части Кохтла-Ярве появился молодежный центр, где подростки и молодые люди могли бы интересно и с пользой проводить свое свободное время. По словам директора Кохтла-Ярвеского молодежного центра Алисы Линтер, они уже начали подготовку и планируют распахнуть двери к 1 июня, Дню защиты детей.

- Об открытии молодежного центра в Ярвеской части постоянно говорили уже больше десяти лет, но дело застопорилось из-за отсутствия подходящего помещения, - комментирует она новость. - К счастью, теперь его нашли: на втором этаже спортивного центра "Wiru" есть просторный конференц-зал, который редко используется. Мы подумали, что тут достаточно площади, чтобы организовывать досуг молодежи. Директор спортцентра Каарел Коткас с огромной радостью и воодушевлением предоставил нам это помещение, так как он каждый день видит множество ребят, ожидающих начала тренировок в коридорах.

Придется немного реорганизовать пространство в зале, в частности, установить раздвижные перегородки, приобрести мебель и прочее. Власти города поддержали идею, и инициаторы приступили к подготовке. Уже подали ходатайство о поддержке в фонд "Noorte heaks", готовят также проект в фонд справедливого перехода - эта поддержка помогла бы быстрее реализовать все задуманное.

В этом году в новом молодежном центре будет работать один человек. Заявки на конкурс уже поступают. По словам Алисы Линтер, желающих много, но, к сожалению, ходатайствующие не всегда внимательно читают условия.

- Иметь профессию педагога и опыт учительской работы мало, - объясняет она. - Приоритет у тех, кто занимался именно молодежной работой. Это очень важно, хотя на первых порах кто-то из опытных сотрудников нашего центра из Ахтме будет приезжать на помощь, но все-таки ему придется самому справляться со многими задачами. Немаловажно знание эстонского языка на категорию минимум В2, так как в нашем городе немало эстоноязычной молодежи, которую мы тоже хотим привлечь. Посмотрим, как пойдет дело. Если в новый центр будет приходить много молодежи, в будущем попросим городские власти о выделении еще одной ставки.