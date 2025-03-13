Двухдневный фестиваль школьных театров пройдет в Йыхви

В Йыхви приедут театральные коллективы общеобразовательных школ, школ по интересам, домов культуры, Ида-Вирумааского профцентра и НКО "Театр ЯРГ".

Координатор фестиваля Хели Вяхк сказала, что хотя в этом году участников немного меньше, тем не менее фестиваль вновь продолжится два дня, а представления будут проходить с 10 до 18 часов как в малом, так и в большом зале. С программой можно ознакомиться на домашней странице Йыхвиского центра культуры и интересов.

- Приятно, что молодежь продолжает творить, к нам привезут новые работы, - сказала она. - Не сомневаюсь, что увидим много интересного. Как всегда, очень ждем и зрителей, двери открыты для всех. Эмоции гарантированы.

Фестиваль откроют самые юные театралы и завсегдатаи: воспитанники театра-студии "Сийликесед" Кохтла-Ярвеского центра культуры под руководством Юлии Поповой представят спектакль "Пряники для волка" (возрастная группа - 1-4-е кл.). Завершит первый день старшая группа (14-19 лет): молодежный театр Йыхвиского центра культуры и интересов под руководством Анастасии Николаевой представит свою новую работу "Спасибо, что вы есть", составленную режиссером по документальному материалу.

Второй фестивальный день в 9.50 начнут дебютанты - труппа старшеклассников Нарвской эстонской средней школы, подготовившая с преподавателем Майу Нурка сорокаминутную постановку "Сегодня не хуже, чем вчера", которую покажут в большом зале. Точку в 16.45 поставит "Театр ЯРГ" под руководством Татьяны Кундозеровой веселыми "Театральными анекдотами".

В составе жюри будут работать давно полюбившиеся идавирусцам столичные актеры Екатерина Кордас и Роман Максимук, а также театральный актер и режиссер Аллан Кресс, актриса и режиссер кукольного театра Рийна Булдас.