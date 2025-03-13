Майт Сепп: Почему начали отмечать Женский день?

Первая из них. Около десяти лет назад я сел в автобус, следовавший из Йыхви в Тарту, и обнаружил, что за рулем сидит женщина. Я слышал, что есть женщины-водители автобусов, но никогда не видел их в автобусах дальнего следования. Должен сказать, что это вызвало у меня сразу несколько мыслей, если не сказать бурю эмоций. Первая реакция была радостной. "Ага! Очень здорово! Равенство наступило! Еще один стеклянный потолок пробит".

С другой стороны, это заставило меня улыбнуться, потому что я как раз прочитал в газете "Eesti Postimees" за 1899 год, как на учредительном собрании Куремяэского общества земледельцев заместитель председателя общества Лилленбах произнес страстную речь о женщинах. Он призвал женщин вступать в общество, "...потому что с незапамятных времен эстонская женщина была верным другом и спутницей мужчины". Ну да, прошло уже больше ста лет, и в Ида-Вирумаа женщин уже пускают за руль автобуса.