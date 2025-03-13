В связи с Международным женским днем позвольте мне поделиться с вами несколькими картинками из моей жизни.
Майт Сепп: Почему начали отмечать Женский день?
Первая из них. Около десяти лет назад я сел в автобус, следовавший из Йыхви в Тарту, и обнаружил, что за рулем сидит женщина. Я слышал, что есть женщины-водители автобусов, но никогда не видел их в автобусах дальнего следования. Должен сказать, что это вызвало у меня сразу несколько мыслей, если не сказать бурю эмоций. Первая реакция была радостной. "Ага! Очень здорово! Равенство наступило! Еще один стеклянный потолок пробит".
С другой стороны, это заставило меня улыбнуться, потому что я как раз прочитал в газете "Eesti Postimees" за 1899 год, как на учредительном собрании Куремяэского общества земледельцев заместитель председателя общества Лилленбах произнес страстную речь о женщинах. Он призвал женщин вступать в общество, "...потому что с незапамятных времен эстонская женщина была верным другом и спутницей мужчины". Ну да, прошло уже больше ста лет, и в Ида-Вирумаа женщин уже пускают за руль автобуса.
С третьей стороны, вид женщины за рулем автобуса заставил меня нахмурить брови: еще одна уловка для экономии? Статистические данные можно искажать и перевирать в угоду интересам оратора, но неравенство в оплате труда - это проблема в Эстонии, с которой я столкнулся даже среди своих высокообразованных коллег. Женщинам платят меньше за ту же работу. Это было актуально тогда, десять лет назад, проблема не исчезла и до сих пор.
"Иногда, хотя бы глядя на полученные в подарок цветы, можно было бы задуматься о том, что заставило женщин более века назад объединиться и все ли проблемы того времени решены к настоящему времени".Майт Сепп, географ
Другая картинка. Несостоявшийся скандал. Два года назад многие мои незамужние знакомые женщины были шокированы, когда в их почтовый ящик пришел опрос на тему семьи и детей. Опросом это было лишь по форме. Знаете, есть такой рекламный или информационный прием, когда вы вроде бы отвечаете на вопрос, а на самом деле вам внушают мысли, например, о том, за какими товарами вам нужно немедленно отправиться в магазин или за кого проголосовать на выборах.
Послание этого "опроса" было следующим: "Почему ты настолько плохая женщина, что до сих пор не вышла замуж и не родила детей для эстонского народа?" Конечно, это вызвало бурю негодования в социальных сетях и прессе летом 2023 года. И только. Тартуский университет быстро уволил профессора, который якобы незаконно получил адреса участниц опроса. Козел отпущения был наказан, лето могло спокойно продолжаться.
На самом деле, свалив все на профессора, уклонились от важного вопроса: как получилось, что в Эстонии существуют политические силы, для которых женщины - всего лишь бабы с репродуктивной функцией? Как мы недавно прочитали: деторождение - это патриотический долг женщины перед обществом.
Конечно, мы все знаем, как заставить женщин рожать. В недавней истории это уже пытались сделать в нескольких странах мира: женщин нужно оставить дома, лишить возможности учиться и полностью подчинить воле мужчин. Но даже это не помогает: например, в Афганистане в последние десятилетия вместо обычных семи-восьми детей на одну женщину рождается всего четыре-пять. Эта тенденция носит глобальный характер.
Нам предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем "верный друг человека" станет... человеком. Если вы помните, на последних выборах многие вопросы по сути вращались вокруг того, кого вообще следует считать человеком рядом с белым гетеросексуальным мужчиной. И это в 21-м веке!
В ситуации, когда каждый, кто знает историю, может привести многочисленные примеры того, как притеснения по какому-либо признаку приводили к гораздо более серьезным проблемам для общества, чем польза от так называемого удерживания под контролем.
8 Марта у нас всегда считалось пережитком советской эпохи или просто праздником дарения тюльпанов. Но иногда, хотя бы глядя на полученные в подарок цветы, можно было бы задуматься о том, что заставило женщин более века назад объединиться и все ли проблемы того времени решены к настоящему времени. И что делать со всеми этими новыми проблемами.