Кохтла-ярвеский депутат Яанек Пахка наказан за запрещенное голосование

В мае прошлого года в горсобрании Кохтла-Ярве состоялось голосование по законопроекту об изменении структуры и штата должностей городского управления Кохтла-Ярве. В связи со структурными изменениями была также упразднена должность главного специалиста по культуре и работе с молодежью, которую занимала супруга Яанека Пахка. В ходе голосования структурные изменения были приняты, однако Яанек Пахка проголосовал против законопроекта.