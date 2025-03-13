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Кохтла-ярвеский депутат Яанек Пахка наказан за запрещенное голосование

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Яанек Пахка (слева) был оштрафован за голосование в горсобрании по вопросу, касавшемуся его жены, в связи с чем Эдуард Одинец позже подал в полицию заявление о проступке.
Яанек Пахка (слева) был оштрафован за голосование в горсобрании по вопросу, касавшемуся его жены, в связи с чем Эдуард Одинец позже подал в полицию заявление о проступке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Члену оппозиции в горсобрании Кохтла-Ярве Яанеку Пахка придется заплатить штраф за нарушение Антикоррупционного закона, выразившееся в участии в голосовании, касавшемся его жены.

В мае прошлого года в горсобрании Кохтла-Ярве состоялось голосование по законопроекту об изменении структуры и штата должностей городского управления Кохтла-Ярве. В связи со структурными изменениями была также упразднена должность главного специалиста по культуре и работе с молодежью, которую занимала супруга Яанека Пахка. В ходе голосования структурные изменения были приняты, однако Яанек Пахка проголосовал против законопроекта.

Полиция выявила нарушение

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