Жюри выберет победившую работу-проект нового здания школы Тойла из тридцати заявок

Осенью прошлого года на архитектурный конкурс для другой сельской школы - новой основной школы Ийзаку - поступило 23 работы, из которых жюри с первого раза тоже не смогло выбрать лучшую. В Тойла выбор еще больше: к сроку, 27 февраля, на архитектурный конкурс основной школы было подано тридцать работ.