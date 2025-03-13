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Жюри выберет победившую работу-проект нового здания школы Тойла из тридцати заявок

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Согласно конкурсному заданию, автостоянка будет перенесена дальше от школы, поскольку решение школьных окрестностей должно способствовать здоровому, активному образу жизни и экологичной мобильности. Архитекторам предстояло спроектировать главную парковку за автобусной остановкой, где сейчас находится луг.
Согласно конкурсному заданию, автостоянка будет перенесена дальше от школы, поскольку решение школьных окрестностей должно способствовать здоровому, активному образу жизни и экологичной мобильности. Архитекторам предстояло спроектировать главную парковку за автобусной остановкой, где сейчас находится луг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Жюри, собравшееся в понедельник, пока не определило победителя архитектурного конкурса здания новой основной школы Тойла. Окончательный выбор будет сделан 24 марта.

Осенью прошлого года на архитектурный конкурс для другой сельской школы - новой основной школы Ийзаку - поступило 23 работы, из которых жюри с первого раза тоже не смогло выбрать лучшую. В Тойла выбор еще больше: к сроку, 27 февраля, на архитектурный конкурс основной школы было подано тридцать работ.

- Для нас стало большим и приятным сюрпризом, что поступило так много работ. И выбирать действительно есть из чего. Большинство работ хотя бы некоторыми элементами учитывают окружающую среду, - сказала председатель жюри старейшина Тойлаской волости Эве Эаст.

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