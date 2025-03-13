Жюри, собравшееся в понедельник, пока не определило победителя архитектурного конкурса здания новой основной школы Тойла. Окончательный выбор будет сделан 24 марта.
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Жюри выберет победившую работу-проект нового здания школы Тойла из тридцати заявок
Осенью прошлого года на архитектурный конкурс для другой сельской школы - новой основной школы Ийзаку - поступило 23 работы, из которых жюри с первого раза тоже не смогло выбрать лучшую. В Тойла выбор еще больше: к сроку, 27 февраля, на архитектурный конкурс основной школы было подано тридцать работ.