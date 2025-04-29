Участников толок призывают мастерить шкафы для обмена книгами и мечтать с размахом

Команда дня толок работает вместе с организаторами инициативы Зеленого тигра "Hakkab looma!" и призывает заглянуть за рамки настоящего и помечтать о том, в какой Эстонии мы хотели бы жить в 2050 году. Для толок мечты свои двери откроют библиотеки и школы по всей Эстонии.

30 апреля будут мечтать около 70 школ, в том числе Кохтла-Ярвеская гимназия, Нарвская Эстонская гимназия, Нарвская гимназия и Мяэтагузеская основная школа. В основной день толок, 3 мая, в библиотеках Ида-Вирумаа откроются 12 гнезд мечты.

- Цель - привлечь к общеэстонской гражданской инициативе не менее 30000 человек. В Ида-Вирумаа поделиться своими идеями о будущем Эстонии могли бы 2700 человек, - отметила одна из организаторов проекта "Hakkab looma!" Кирсике Кукк-Вийол.

- Мы соберем все мечты и проанализируем их вместе с ведущими учеными и экспертами, чтобы понять, что на самом деле ценят и ожидают эстоноземельцы. Результатом станет общее видение Эстонии в 2050 году, которое разделяют все эстоноземельцы, - добавила она.

Инициатор проекта Эва Трууверк отметила, что сейчас, когда глобальные проблемы могут показаться непреодолимыми, именно мечтания на локальном уровне возвращают нам способность действовать и надеяться. "Каждое место в Эстонии особенное - когда местные жители осмеливаются мечтать вместе, рождаются хорошие идеи, которые помогают и дальше развивать их родной край".

Обмен книгами, создание шкафов для обмена книгами и активное их использование сближают людей совершенно иначе, чем обычно. Это создает хорошие предпосылки для повышения интереса к чтению, а также является удобным способом книгооборота. Именно поэтому команда дня толок призывает людей изготавливать книжные шкафы.