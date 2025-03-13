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Преступление в карьере Айду Убийце смягчили приговор из-за молодости

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Тело Андруса Сааремяги было найдено в воде у подножия ветрогенератора в Айду.
Тело Андруса Сааремяги было найдено в воде у подножия ветрогенератора в Айду. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Молодой человек, который жестоко убил мужчину, угрожавшего его матери, получил более мягкий приговор от суда второй инстанции, который счел, что приговор, вынесенный Вируским уездным судом, был слишком суровым.

В декабре прошлого года Вируский уездный суд признал Марко Альясте виновным в физическом насилии, лишении человека свободы, непредумышленном убийстве, а также в незаконном выращивании конопли. Суд приговорил Альясте к 11 годам лишения свободы. Суд также осудил Аллара Соодама, который был приговорен за лишение жертвы свободы и несообщение об убийстве. За эти деяния суд приговорил Соодама к одному году и шести месяцам лишения свободы.

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