Нарвская больница готовится к капитальному ремонту

На первом этапе специалисты компании Telora OÜ​ провели визуальную проверку здания, которая позволила составить общее представление о его состоянии без необходимости в детальных измерениях и технических исследованиях. Эксперты осмотрели фундамент, полы, окна, двери и фасады, чтобы оценить их текущую устойчивость и определить потребность в дополнительных обследованиях.

Руководитель проекта от Telora OÜ, Калле Киристая рассказал, ято данные, собранные на этом этапе, помогут определить необходимость дополнительных исследований, результаты которых будут основой для разработки окончательного проекта капитального ремонта.

В процессе реконструкции планируется обновить теплоизоляцию, модернизировать инженерные системы и установить солнечные панели. Проект также предусматривает создание комфортной и доступной среды для всех посетителей, включая людей с ограничениями по зрению, слуху, подвижности и когнитивным функциям. Обновлённое здание будет соответствовать современным стандартам для медицинских учреждений и станет значительно более энергоэффективным.

«После завершения экспертизы, к середине лета, больница объявит тендер на проектирование и строительство, что станет следующим этапом работ. Обновлённый корпус будет включать 64 койко-места, отделение экстренной медицины, операционный блок и рабочие помещения для около сотни сотрудников. В ближайший год нам предстоит организовать временный переезд на период ремонта», — сообщил Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы.

Проект финансируется за счёт Европейского фонда регионального развития, который выделил 15 миллионов евро, а также государственной поддержки в размере 1,76 миллиона евро. Нарвская больница также инвестирует около 880 тысяч евро собственных средств.