Жители Эстонии в отношении роста зарплат настроены пессимистичнее, чем латыши и литовцы

Опрос банка Citadele показывает, что лишь 11% жителей Эстонии считают, что в ближайшие три месяца их зарплата может вырасти. В Латвии и Литве этот показатель составляет 18%. В то же время именно эстонцы больше всего опасаются, что их зарплата может реально уменьшиться. Если в Эстонии 12% респондентов считали, что их зарплата снизится, то в Латвии этот показатель составил 7%, а в Литве – всего 5%. Наибольшая часть респондентов считает, что их зарплата останется прежней: так думают 52% жителей Эстонии и по 51% латышей и литовцев.

"Если в предыдущем осеннем опросе 23% респондентов в Эстонии верили в рост зарплаты, то в свежем опросе этот показатель упал до 11%. В то же время увеличилось число тех, кто считает, что их зарплата либо не изменится, либо даже уменьшится. Осенью 8% жителей Эстонии опасались снижения зарплаты, а теперь этот показатель составляет уже 12%", – отметил член правления и руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Он добавил, что экономики Латвии и Литвы восстановилась гораздо раньше, чем экономика Эстонии, и можно заметить, что оптимизм людей там остается относительно стабильным, хотя, согласно последнему опросу, надежды на рост заработной платы в этих странах также снизились. Если осенью в Литве в повышение заработной платы верили 35% респондентов, а в Латвии – 29%, то сейчас эти показатели снизились до 18%.

Эти результаты отражают более широкую экономическую неопределенность, которая влияет и на поведение потребителей. "Когда рост зарплат неочевиден, а некоторые даже опасаются их сокращения, это может привести к более осторожным тратам и увеличению сбережений. В то же время смягчению ситуации способствует снижение Euribor, благодаря чему у жителей Балтии остается в распоряжении больше денег", – отметил Ребане.

Кроме того, опрос показал, что в Эстонии чуть больше людей, которые не работают за зарплату: 15% жителей Эстонии отметили, что они не получают зарплату, что примерно соответствует показателю Латвии, тогда как в Литве этот показатель несколько ниже – 13%.