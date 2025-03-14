В День родного языка, 14 марта, в детских садах Силламяэ и школе Ваналинна будут читать вслух книги на эстонском языке.
В Силламяэ городские чиновники читают книги в День родного языка
Детские книги будут читать мэр Силламяэ Тынис Калберг, советник горсобрания Сирле Куптс, главный специалист отдела образования и культуры Катрин Тамме и руководитель отдела Аннели Рантс, главный специалист отдела социального обеспечения Маре Вялья, руководитель отдела экономики города Арво Сирель и советник по развитию Аллен Аллет.
«Чтения Дня родного языка в детских садах и школах приветствуются. Мы начали читать книги на эстонском языке в детских садах совместно с городскими властями в 2019 году, мероприятие было очень тепло встречено и превратилось в хорошую ежегодную традицию. День родного языка – как раз тот день, чтобы еще больше подчеркнуть необходимость читать вслух или рассказывать истории. Чтение книг развивает словарный запас детей и создает интерес к чтению», – рассказала автор идеи мероприятия Аннели Рэнтс.