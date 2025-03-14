В Силламяэ городские чиновники читают книги в День родного языка

«Чтения Дня родного языка в детских садах и школах приветствуются. Мы начали читать книги на эстонском языке в детских садах совместно с городскими властями в 2019 году, мероприятие было очень тепло встречено и превратилось в хорошую ежегодную традицию. День родного языка – как раз тот день, чтобы еще больше подчеркнуть необходимость читать вслух или рассказывать истории. Чтение книг развивает словарный запас детей и создает интерес к чтению», – рассказала автор идеи мероприятия Аннели Рэнтс.