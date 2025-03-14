В Йыхви полиция охотилась за водителями, занятыми посторонними делами

В течение дня было выявлено 21 нарушение, когда управлявший автомобилем человек занимался во время езды посторонними делами. Большинство водителей-нарушителей пользовались, находясь за рулем, телефоном или GPS-устройством. "К сожалению, такое количество нарушений показывает, что посторонние дела во время вождения очень распространены среди водителей и таково повседневное поведение многих находящихся за рулем людей", - отметил руководитель дорожной группы Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм.

Хотя, по ее словам, сегодня есть возможность пользоваться современными техническими решениями, помогающими не отвлекать внимание от вождения, многие почему-то ими не пользуются. "Легкомысленно хватают телефон, пишут сообщения и пользуются во время езды социальными сетями, не отдавая себе отчет, что в такие моменты водитель не сосредоточен на окружающем его дорожном движении. Если в этот момент возникнет ситуация, когда требуется быстро среагировать, то это не успевают сделать или делают слишком поздно. Поэтому мы каждый день, осуществляя дорожный надзор, обращаем внимание также на выявление посторонней деятельности за рулем, ведь такое поведение может оказаться таким же опасным, как превышение скорости или управление в пьяном виде моторным транспортным средством", - сказала Эльм.