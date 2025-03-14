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В Тойла горела квартира

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Спасательная машина.
Спасательная машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

14 марта около восьми утра в центр тревоги поступил звонок о том, что в квартире на первом этаже по бульвару Мере в поселке Тойла сработал датчик дыма и из квартиры идет черный дым.

Когда прибыли спасатели, подъезд и квартира были полны густого дыма. Людей в квартире не было. Горевший в комнате матрас потушили, помещения проветрили. Электричество в квартире отключили, а горевший матрас вынесли на улицу. Зона возгорания также была обследована с помощью тепловизионной камеры.

В 8.45 утра спасатели были вызваны повторно, поскольку из помещений снова пошел дым. Спасатели установили, что в спальне квартиры снова произошло возгорание. Пожар был потушен, помещения проветрены.

Причина пожара устанавливается.

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