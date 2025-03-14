В Тойла горела квартира

Когда прибыли спасатели, подъезд и квартира были полны густого дыма. Людей в квартире не было. Горевший в комнате матрас потушили, помещения проветрили. Электричество в квартире отключили, а горевший матрас вынесли на улицу. Зона возгорания также была обследована с помощью тепловизионной камеры.