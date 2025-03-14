Каждый четвертый житель Ида-Вирумаа планирует отложить выход на пенсию

- Желание насладиться плодами многолетних усилий и покинуть рынок труда по достижении пенсионного возраста понятно, но для многих это мечта, которая все больше откладывается на более отдаленное будущее, - сказал Вахур Валлисту, председатель правления "LHV Varahaldus". А именно, в Эстонии проживает большое количество людей, которые не могут позволить себе выйти на пенсию из-за риска бедности. "Несомненно, рост стоимости жизни все больше давит на кошелек, и давление, вынуждающее жить на государственную пенсию, растет. Если не откладывать дополнительно деньги на свои нужды, в пожилом возрасте будет трудно справляться с расходами", - отметил Валлисту.

Планирование выхода на пенсию является частью финансовой грамотности. Это значит быть готовым принимать важные решения, как только человек выходит на рынок труда. Валлисту считает, что у каждого человека должна быть возможность заниматься на пенсии тем, что для него действительно важно. К сожалению, многие эстоноземельцы до сих пор рассчитывают на государственную пенсию, которая, согласно анализам, в будущем будет составлять едва ли треть от средней зарплаты. "Если не приукрашивать картину, этого достаточно для удовлетворения основных потребностей. Однако по достижении пенсионного возраста у эстоноземельцев остается еще почти 15 лет жизни, которые можно провести достойно. Для этого необходим финансовый буфер, который, как правило, невозможно создать за несколько лет, а требуются долгосрочные инвестиции", - сказал Валлисту. ("СП")