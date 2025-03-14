Пациенты Нарвской больницы могли заразиться во время исследования

Двое пациентов проходят лечение в Нарвской больнице по другим, ранее выявленным заболеваниям, а третий был направлен для дальнейшего лечения в Ида-Вирускую центральную больницу, где находится отделение респираторных инфекционных заболеваний. Будет ли выявлено фактическое заболевание – покажет время, так как пациенты находятся под наблюдением.

"На данный момент нам известно, что следы возбудителей болезни, обнаруженные при контрольном исследовании оборудования, были перенесены с помощью бронхоскопа. Также установлено, что два устройства для очистки оборудования работают при разной температуре, из-за чего возможно перекрестное загрязнение патогенами. Обслуживание очистительных устройств проводилось в феврале 2025 года. Могу заверить, что больница делает все возможное для благополучия пациентов, и мы оставим их под активным наблюдением пульмонолога на два года. Это стандартный период, в течение которого могут проявиться симптомы заболевания. На данный момент болезнь еще не развилась. Больница начала служебное расследование своих рабочих процессов, чтобы выявить возможные первопричины инцидента", – сказал член правления Нарвской больницы Юллар Ланно.

Инцидент рассматривается как случай, связанный с безопасностью пациентов, поскольку в процессе оказания медицинских услуг был нанесен вред здоровью пациентов, вызвав физический или психологический ущерб. Случай зарегистрирован в базе данных по безопасности пациентов, которая ведется для организации безопасности пациентов, предотвращения и анализа подобных инцидентов, изучения ситуации, оценки профилактических мер, разработки политики здравоохранения, а также для статистики и научных исследований.

Туберкулез – это бактериальное инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает гортань или легкие. Однако заражение бактерией туберкулеза приводит к развитию болезни только в 5–10% случаев, что означает, что у большинства инфицированных симптомы туберкулеза могут не проявиться. Большинство людей, контактировавших с инфекционным больным туберкулезом и заразившихся, не заболевают активной формой туберкулеза. Наибольший риск заболеть активной формой туберкулеза наблюдается в течение двух лет после заражения.