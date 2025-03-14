В ходе случайной проверки на бронхоскопах были обнаружены следы возбудителя болезни. У троих пациентов Нарвской больницы, которым проводилось исследование легких, подозревается заражение возбудителем туберкулеза, так как на исследуемом оборудовании лабораторные анализы дали положительные результаты.
Пациенты Нарвской больницы могли заразиться во время исследования
Двое пациентов проходят лечение в Нарвской больнице по другим, ранее выявленным заболеваниям, а третий был направлен для дальнейшего лечения в Ида-Вирускую центральную больницу, где находится отделение респираторных инфекционных заболеваний. Будет ли выявлено фактическое заболевание – покажет время, так как пациенты находятся под наблюдением.
"На данный момент нам известно, что следы возбудителей болезни, обнаруженные при контрольном исследовании оборудования, были перенесены с помощью бронхоскопа. Также установлено, что два устройства для очистки оборудования работают при разной температуре, из-за чего возможно перекрестное загрязнение патогенами. Обслуживание очистительных устройств проводилось в феврале 2025 года. Могу заверить, что больница делает все возможное для благополучия пациентов, и мы оставим их под активным наблюдением пульмонолога на два года. Это стандартный период, в течение которого могут проявиться симптомы заболевания. На данный момент болезнь еще не развилась. Больница начала служебное расследование своих рабочих процессов, чтобы выявить возможные первопричины инцидента", – сказал член правления Нарвской больницы Юллар Ланно.
Инцидент рассматривается как случай, связанный с безопасностью пациентов, поскольку в процессе оказания медицинских услуг был нанесен вред здоровью пациентов, вызвав физический или психологический ущерб. Случай зарегистрирован в базе данных по безопасности пациентов, которая ведется для организации безопасности пациентов, предотвращения и анализа подобных инцидентов, изучения ситуации, оценки профилактических мер, разработки политики здравоохранения, а также для статистики и научных исследований.
Туберкулез – это бактериальное инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает гортань или легкие. Однако заражение бактерией туберкулеза приводит к развитию болезни только в 5–10% случаев, что означает, что у большинства инфицированных симптомы туберкулеза могут не проявиться. Большинство людей, контактировавших с инфекционным больным туберкулезом и заразившихся, не заболевают активной формой туберкулеза. Наибольший риск заболеть активной формой туберкулеза наблюдается в течение двух лет после заражения.