Министерство климата выделит Департаменту окружающей среды на три года около миллиона евро, чтобы продолжить в последующие годы борьбу с борщевиком в наиболее критичных местах и постепенно возложить обязательство по уничтожению борщевика на землевладельцев.
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Государство возложит на землевладельцев ответственность за уничтожение борщевика
Департамент окружающей среды в течение 15 лет в рамках государственной борьбы с борщевиком уничтожил колонии этого растения более чем на 800 гектарах.