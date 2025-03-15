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Государство возложит на землевладельцев ответственность за уничтожение борщевика

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Скоро землевладельцам придется самим уничтожать борщевик на своей земле.
Скоро землевладельцам придется самим уничтожать борщевик на своей земле. Фото: Keskkonnaamet

Министерство климата выделит Департаменту окружающей среды на три года около миллиона евро, чтобы продолжить в последующие годы борьбу с борщевиком в наиболее критичных местах и постепенно возложить обязательство по уничтожению борщевика на землевладельцев.

Департамент окружающей среды в течение 15 лет в рамках государственной борьбы с борщевиком уничтожил колонии этого растения более чем на 800 гектарах.

- Несмотря на это, мы постоянно обнаруживали новые места распространения, и борщевик растет теперь в Эстонии на площади уже 3000 гектаров, - подчеркнула руководитель бюро Департамент окружающей среды по природоохране Эйке Таммекянд, сказав, что успешная борьба с чуждыми видами возможна только при желании и участии со стороны землевладельцев.

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