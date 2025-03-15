Анвар Самост: Затянувшееся влияние ковида

"Со времен пандемии мы вынесли любовь чиновников регулировать и ограничивать абсолютно все с помощью приказов и запретов". Анвар Самост, журналист

В конце концов несколько недель назад, в феврале Департамент полиции сдался и вернул копию монумента владельцу. Заодно полиция признала, что какого-то нарушения порядка в случае этого памятника совершено не было. Полиция пообещала также, что не станет препятствовать публичной демонстрации памятника.

Расширенное толкование Закона о защите правопорядка мы наблюдали в последние годы еще в нескольких случаях. К сожалению, не все эти случаи были оспорены в суде.

Не кажется больше невозможным и такой сценарий, что если враждебная речь станет теперь наказуемой, то - цитируя адвоката Карри Гинтера, - "если кто-то подумает, что вдруг ты захочешь написать на своей пишущей машинке что-то соответствующее по содержанию враждебной речи, то мы заблаговременно заберем у тебя пишущую машинку".

Как Эстония дошла до такой точки, когда свобода слова и свобода выражения могут оказаться под ударом по воле какого-нибудь полицейского чиновника?

Одним из объяснений наверняка является пандемия, погрузившая в 2020-2022 годах все эстонское общество в состояние кризиса.

"Eesti Ekspress" на прошлой неделе вспоминал о бесцельных и панических действиях правительства и ведомств пять лет тому назад.