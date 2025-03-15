"Наверняка мы можем сделать для собственного укрепления, для своей экономической и военной безопасности намного больше, чем сделали. Теперь и нужно, чтобы страны-члены к нам присоединились", - сказала Аве Шанк-Лукас, руководящая Эстонским представительством Еврокомиссии.
НАША ЕВРОПА ⟩ Зависимость ослабляет. И Евросоюз уменьшает ее по всем фронтам
- Только что исполнилось сто дней с момента вступления в должность новой комиссии. За это время президент Урсула фон дер Ляйен внесла несколько предложений о том, как укрепить обороноспособность Евросоюза, увеличить готовность к кризисам и конкурентоспособность.
- Европа находилась в очень большой зависимости от России в смысле энергии, в смысле обороны - от Америки, в части всевозможных цепочек поставок - от Китая. Все эти зависимости ослабляют. Теперь выяснилось также, что эти партнеры не были единодушны с нами и использовали зависимость как оружие против нас.
Если мы возьмем, например, энергию, то важно быть по возможности гибкими и обладать различными возможностями. Комиссия поддерживает как можно более широкий энергетический микс, чтобы можно было менять энергоисточники и снижать риски.
- Однако откуда должна поступать эта управляемая электроэнергия в необходимом объеме?
- Это нужно решать каждому государству самостоятельно, тут Евросоюз, конечно, предписывать что-то не будет. На наш взгляд, важно, чтобы имелись соединения и было их как можно больше. У Эстонии этих соединений могло бы быть больше, и работа над "Estlink 3" могла бы продолжиться. Важно, конечно, инвестировать и в аккумулирование.
Сейчас мы общаемся с как можно большим количеством партнеров-единомышленников по всему миру, чтобы появилось больше мест для покупки энергии.
- Одной из важных дилемм является то, что Европейский союз - это демократическое объединение, поэтому процессы принятия решений здесь очень долгие, ведь надо добиться согласия всех членов. В то же время в тех странах, которые являются нашими конкурентами или врагами, решения принимаются в прямом смысле слова за день. Трамп вчера сказал что-то, сегодня это уже делают. Не говоря уж о России и других диктаторских государствах, где все можно сделать без всяких детальных планировок, референдумов или оценки влияния на окружающую среду. Как являться конкурентоспособными и гарантировать свою безопасность, находясь в таком неравном положении?
- Пожалуй, мы ускорились в принятии решении. Здесь хороший урок дала пандемия. Тот самый план ремилитаризации, который недавно предложила Урсула фон дер Ляйен, тоже пришел в ускоренном порядке. У нас выходит белая книга по обороне, в котором мы более подробно рассмотрим, что мы можем сделать для улучшения нашего оборонного потенциала.
- И в нынешней ситуации с безопасностью пришлось реагировать быстрее?
- Мы действуем в соответствии с основополагающими договорами Евросоюза, в которых описаны процессы принятия решений. Наверняка мы можем сделать для собственного укрепления, для своей экономической и военной безопасности намного больше, чем сделали. Теперь и нужно, чтобы страны-члены к нам присоединились
- Эстония приветствовала план ремилитаризации, в рамках которого в оборону Европы надеются вложить дополнительно 800 миллиардов евро, чтобы поддержать Украину и взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Главным образом это означает упрощение бюджетных правил и возможность - но все же не обязанность - стран-членов брать кредиты. Премьер-министр Кристен Михал уже сказал, что Эстония может выполнить такой план и быстро повысить оборонные расходы до 5 процентов своего ВВП. В то же время, например, Испания может сказать, что не считает это нужным. Как же это повысит нашу общую обороноспособность?
- Фон дер Ляйен заявила, что все мы являемся государствами передовой линии, вся Европа. Сегодня нет больше разницы, каково расстояние в километрах.
На самом деле у каждой страны есть шанс увидеть, почему этот план полезен. У Испании есть военная промышленность, и мы должны развивать военную промышленность в Европе. Сейчас она раздроблена, и нам нужно улучшить межгосударственное сотрудничество. Понятно, что это сложная область, ведь она связана с секретной, конфиденциальной информацией.
Надеемся, что все поддержат предложенный пакет. Саули Ниинистё, у которого Урсула фон дер Ляйен заказала отчет о готовности, предложил начать с тех стран, которые придерживаются единого мнения, чтобы они первыми начали обмениваться информацией друг с другом. А когда другие увидят, что это работает, можно будет постепенно расширять.
То, что сейчас предлагается, - это возможность, а не обязанность. Освобождение оборонных расходов от бюджетных правил устраняет тот предлог, будто мы не можем увеличить оборонный расходы, поскольку этому препятствуют Маастрихтские критерии. В то же время их нельзя увеличивать бесконтрольно. Мы все-таки должны заботиться о финансовой стабильности Евросоюза. Речь идет об общих деньгах и общем рынке, тут важно поддерживать равновесие.
Предложение комиссии означало бы, что имеется возможность увеличить оборонные расходы на 1,5 процента.
- Во всяком случае акции европейских компаний оборонной промышленности взлетели на фоне сообщений о перевооружении, поскольку можно ожидать, что страны региона резко увеличат свои расходы на оборону. Это должно стимулировать развитие оборонной промышленности. Люганузеская волость является одним из возможных мест планируемого в Эстонии парка оборонной промышленности. Могут ли исчезающие в Ида-Вирумаа с зеленым поворотом рабочие места восполниться рабочими местами на заводе боеприпасов?
- Почему бы и нет, если эстонское государство решит построить здесь промышленный парк. В общем надо сказать, что исчезающие рабочие места в сланцевом секторе обязательно будут частично заменены новыми рабочими местами в чистой промышленности. Наряду с темой уменьшения зависимости очень важен Нарвский завод магнитов. Те самые магниты, которые Нарвский завод выпускает для электромобилей, являются важным звеном, чтобы уменьшить свою зависимость в целом в Европе.
- Когда закладывали краеугольный камень завода магнитов, Урсула фон дер Ляйен сказала в видеоприветствии, что вся Европа смотрит на Нарву.
- Действительно смотрит. Ведь завод магнитов стал первым проектом, получившим одобрение фонда справедливого перехода во всей Европе. К тому же завод был очень быстро построен.
- Теперь все ждут его выхода на полную мощность.
- Да, завод магнитов - это именно то, что мы хотим видеть и в чем суть справедливого перехода. Завод по производству магнитов является знаковым проектом и важен в нынешнем контексте именно с точки зрения снижения зависимости Европы.
- Что еще вы считаете большим успехом фонда справедливого перехода?
- Эстонский фонд справедливого перехода в целом. Во-первых, уже то, как составляли фонд - привлечение было выполнено в Эстонии очень хорошо. Мы действительно видели, что учитывались мнения местных групп по интересам.
Во-вторых, он очень успешно начал работать. Может быть, в Эстонии не всегда кажется так, но когда я сравниваю с показателями других стран, то это так. Бесспорно, помогла гибкость, с которой изменяли меры, чтобы сделать их более привлекательными и упростить ходатайство. Результаты были видны сразу.
- В этой области хорошим примером является природный спа, который строится сейчас на берегу Чудского озера в Уускюла. Ведь поначалу средствами фонда туризм не поддерживали.
- Именно. Однако туризм внесли в список, и изменение программы себя оправдало. Ведь целью являлось увеличение разнообразия предпринимательской среды и улучшение жизненной среды. Разумеется, туризм является предпринимательством, и, будем надеяться, мест в отелях потребуется все больше и больше.
- Еще одним важным начинанием является создание в Силламяэ производства строительных материалов из текстильных отходов, которое получило из фонда справедливого перехода пособие в размере 39 миллионов евро.
- Да, это проект цикличной экономики, которых в Эстонии могло бы осуществляться больше. Именно повторное использование ресурса является практически неосвоенной областью в Эстонии. Эстония в этом смысле находится среди отстающих в Европе. Если посмотреть на повторное использование отходов домохозяйств, то примерно 30 процентов отправляются на повторное использование. Средний показатель в Евросоюзе - примерно 50 процентов.
И еще один плохой показатель - это продуктивность ресурсов, то есть какая денежная стоимость за килограмм создается каждой использованной единицей ресурса. В Эстонии она даже снизилась: если раньше 1 килограмм стоил 1 евро, то сейчас это уже чуть меньше евро. Средний показатель по Европейскому союзу составляет более 2 евро.
Мы все же не перерабатываем свои ресурсы настолько много, как могли бы. Это одна из целей зеленого соглашения, чтобы мы лучше перерабатывали свои ресурсы и это приносило бы пользу местному населению.
- Эстонское представительство Еврокомиссии 9 мая вновь организует в Нарве концерт в честь Дня Европы. Что делать, чтобы больше нарвитян пришли на Ратушную площадь, а не на берег реки, где можно увидеть концерт в Ивангороде в честь Дня победы? Чтобы ментальная и эмоциональная близость нарвитян с Европой была сильнее, чем близость с соседним государством?
- Посыл таков, что мы отмечаем мир, ведь Евросоюз - это мирный проект. Почему 9 мая? Потому, что в тот день тогдашний министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с идеей: чтобы сохранить мир в Европе, мы должны быть больше объединены друг с другом. Оттуда и получил начало Евросоюз.
Мы отмечаем те ценности, которые объединили нас в Европе: солидарность, свободу слова, свободу передвижения. И Европа начинается в Нарве. Так где же еще отмечать все это, как не здесь?
И мы смотрим в будущее, а не настолько в прошлое. Теперь мы должны работать во имя того, чтобы мир в Европе устоял.
Издание Йыхвиского инфоцентра "Europe Direct" и Эстонской торгово-промышленной палаты.