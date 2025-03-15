НАША ЕВРОПА Зависимость ослабляет. И Евросоюз уменьшает ее по всем фронтам

- Только что исполнилось сто дней с момента вступления в должность новой комиссии. За это время президент Урсула фон дер Ляйен внесла несколько предложений о том, как укрепить обороноспособность Евросоюза, увеличить готовность к кризисам и конкурентоспособность.

- Европа находилась в очень большой зависимости от России в смысле энергии, в смысле обороны - от Америки, в части всевозможных цепочек поставок - от Китая. Все эти зависимости ослабляют. Теперь выяснилось также, что эти партнеры не были единодушны с нами и использовали зависимость как оружие против нас.

Если мы возьмем, например, энергию, то важно быть по возможности гибкими и обладать различными возможностями. Комиссия поддерживает как можно более широкий энергетический микс, чтобы можно было менять энергоисточники и снижать риски.

- Однако откуда должна поступать эта управляемая электроэнергия в необходимом объеме?

- Это нужно решать каждому государству самостоятельно, тут Евросоюз, конечно, предписывать что-то не будет. На наш взгляд, важно, чтобы имелись соединения и было их как можно больше. У Эстонии этих соединений могло бы быть больше, и работа над "Estlink 3" могла бы продолжиться. Важно, конечно, инвестировать и в аккумулирование.

Сейчас мы общаемся с как можно большим количеством партнеров-единомышленников по всему миру, чтобы появилось больше мест для покупки энергии.